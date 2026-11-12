Bloger został skazany na 15 lat pozbawienia wolności za koordynowanie rosyjskich ataków na Kramatorsk

Na podstawie materiału dowodowego zebranego przez kontrwywiad i śledczych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy skazano na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia lokalnego blogera, który współpracował z rosyjskim wywiadem wojskowym i kierował ostrzałem Kramatorska w obwodzie donieckim. Kontrwywiad zdemaskował i zatrzymał sprawcę w jego miejscu zamieszkania w lipcu 2026 roku, zapewniając z wyprzedzeniem bezpieczeństwo bazom ukraińskich sił zbrojnych.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa oskarżony wykorzystywał do zbierania danych wywiadowczych dwa własne kanały na Telegramie, gdzie publikował fałszywe informacje o Siłach Obronnych i sytuacji operacyjnej na froncie wschodnim, wzywając prawie pół tysiąca subskrybentów do zgłaszania miejsc dyslokacji ukraińskich obrońców. Równolegle, pod pretekstem wycieczek na daczę, przemierzał tereny przyfrontowe, zaznaczał potencjalne cele na mapach Google i zapisywał ich zrzuty ekranu w smartfonie w celu późniejszego przekazania ich wrogowi.

Sąd uznał zatrzymanego za winnego popełnienia przestępstwa określonego w części 2 art. 111 Kodeksu karnego Ukrainy (zdrada państwowa popełniona w warunkach stanu wojennego).

Źródło: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

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