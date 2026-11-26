Popularna ukraińska blogerka Simbočka po raz pierwszy szczerze opowiedziała o uzależnieniu od alkoholu i substancji zabronionych. W tym okresie doświadczyła nawet przedawkowania narkotyków. Jednak, jak twierdzi dziewczyna, udało jej się pokonać uzależnienie i obecnie nie zażywa niczego.

Symbočka z zażenowaniem wspomina ten etap swojego życia. Blogerka przyznała, że za pomocą alkoholu i narkotyków próbowała uciec od problemów i własnych myśli.

Przedawkowanie Simbočky

Dziewczyna przyznała, że często piła alkohol i paliła marihuanę, ale tylko wtedy, gdy nie było w pobliżu jej córki Sofiiki.

„Było mi wstyd, w ten sposób uciekałam od wszystkich problemów i myśli. Osoba, która zawsze bała się zostać sama, a została tak po prostu porzucona… Te myśli, gdy byłam sama ze sobą, po prostu mnie pochłaniały” – powiedziała blogerka.

Symbočka opowiedziała również, że doszło u niej do przedawkowania substancji zabronionych. Jak twierdzi, to straszne doświadczenie i nie zamierza już nigdy wracać do takiego stylu życia.

„Doszło do przedawkowania. Nigdy nie próbujcie żadnych narkotyków. Kto twierdzi, że trawka to nie narkotyk – to jest narkotyk. Wszystko, co zmienia twój umysł, to narkotyki. To straszne. Kiedy palisz trawkę, czujesz się bardzo źle. Jedynym sposobem, by powstrzymać przedawkowanie, jest pójście, by zwymiotować. Dobrze, że z tego wyrosłam lub to przeżyłam… U niektórych skutki są jeszcze straszniejsze, aż do śmierci” – wyznała dziewczyna.

Obecnie Simbočka nie spożywa alkoholu ani substancji zabronionych, jedyne, co pali, to IQOS.

Z czego znana jest Simbočka

Blogerka ma wielomilionową publiczność. Popularność zdobyła dzięki krótkim filmikom i transmisjom na żywo w mediach społecznościowych. Dziewczyna stała się również znana dzięki publicznemu życiu prywatnemu z piosenkarzem Ilją Parfeniukiem.

W 2024 roku para powitała na świecie córkę Sofię. W listopadzie tego samego roku rozstali się. Simbočka nie wdawała się w szczegóły, ale zaznaczyła, że w ostatnich miesiącach wszystko zmierzało ku zerwaniu związku.

Po rozstaniu wybuchł skandal, któremu towarzyszyły wzajemne publiczne oskarżenia o przemoc, szantaż i obojętność wobec wspólnej córki Sofii.

Blogerka poruszyła tę kwestię w wywiadzie udzielonym Wasylowi Tymoszenko.

Blogerka Simbočka znalazła się w rejestrze dłużników z powodu reklamy kasyna.

Czytaj nas na