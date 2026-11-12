W dniach 7–8 listopada w Oksfordzie odbył się jubileuszowy, piąty Krajowy Szczyt Ukrainian Students Union (Związku Studentów Ukraińskich). W jednym miejscu zgromadzili się ukraińscy studenci z całej Wielkiej Brytanii, członkowie Izby Lordów, kadra kierownicza dużych przedsiębiorstw, międzynarodowi inwestorzy, prawnicy i naukowcy. Dyskutowano o tym, jak powinna wyglądać Ukraina po wojnie, kto będzie ją odbudowywał i skąd pozyskać na to środki.

Szczyt odbył się pod hasłem „Poza odbudową: budowanie Ukrainy dla następnego pokolenia” (Beyond Recovery: Rebuilding Ukraine for the Next Generation). Organizatorami byli Ukrainian Students Union we współpracy z ukraińskimi stowarzyszeniami Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz Uniwersytetu Oxford Brookes. Wydarzenia odbywały się jednocześnie w kilku historycznych lokalizacjach – w kolegiach St Hilda’s College i Jesus College, a także na Uniwersytecie Oxford Brookes.

Obecnie sieć USU zrzesza ukraińskie organizacje studenckie na 62 uniwersytetach w Wielkiej Brytanii. Jednak ta wielka konferencja w Oksfordzie jest wynikiem pięcioletniej ewolucji.

„Już piąty rok z rzędu gromadzimy aktywnych studentów i liderów naszych społeczności z całej Wielkiej Brytanii. Pierwszy szczyt odbył się pięć lat temu w Manchesterze, potem były Birmingham, Bristol i Cambridge. Od pierwszych, dość spontanicznych spotkań doszliśmy do tego, że co roku gromadzimy ponad 120 ukraińskich liderów studenckich. W kolejnych latach skala tego wydarzenia będzie tylko rosnąć — najważniejsze jest to, że udaje nam się włączyć do dialogu wysokich rangą Brytyjczyków i Ukraińców, przedstawicieli biznesu, polityki i środowiska akademickiego” — opowiada założyciel Ukrainian Students Union, Danyło Nikiforow.

Kotlety po kijowsku dla brytyjskich lordów

Dwudniowy program szczytu rozpoczął się wieczorem 7 listopada od tradycyjnej dla Oksfordu uroczystej kolacji w jednym z najstarszych kolegiów uniwersyteckich. Wydarzenie zgromadziło ponad 180 gości: oprócz prezesów ukraińskich stowarzyszeń studenckich z całej Wielkiej Brytanii na kolacji pojawili się goście honorowi, wśród których znalazł się członek Izby Lordów lord Charlie Banner KC, partner kancelarii prawnej Pinsent Masons Ian Gilby oraz inni przedstawiciele brytyjskiego establishmentu.

Podczas kolacji w eleganckim Oxfordzie z wyraźnym ukraińskim akcentem gościom podano barszcz, kotlety po kijowsku oraz ciasto miodowe.

„Dla Oksfordu jest to coś zupełnie nietypowego, dlatego uważamy to za szczególne osiągnięcie. Zorganizowanie w jednym z najstarszych kolegiów kolacji tematycznej dla przyszłych ukraińskich liderów w obecności brytyjskich lordów – to w zasadzie mogłoby być osobnym, wielkim wydarzeniem. Jednak my dążymy do czegoś więcej, dlatego już następnego dnia zorganizowaliśmy całodniowy szczyt poświęcony odbudowie Ukrainy” – powiedział Danyło Nikiforow.

Podczas kolacji połączyliśmy dyplomację z działalnością charytatywną: na aukcji, której przedmioty przekazała Ambasada Ukrainy w Wielkiej Brytanii, zebrano 2 000 funtów szterlingów. Wszystkie środki przeznaczono na wsparcie dzieci żołnierzy oraz osób wewnętrznie przesiedlonych.

O czym rozmawiano: od zamrożonych aktywów Rosji po wielki biznes

Główny dzień konferencji otworzył przemówieniem wideo Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Wielkiej Brytanii Walerij Zaluzhnyj. Następnie prace szczytu podzielono na trzy panele tematyczne, podczas których poszukiwano odpowiedzi na trzy główne pytania: co dokładnie odbudowujemy, kto będzie motorem tych zmian oraz jak zapewnić rzeczywisty wzrost gospodarczy.

Pierwsza dyskusja „Poza odbudową: jaką Ukrainę budujemy?” była poświęcona reformom instytucjonalnym, zarządzaniu państwowemu i infrastrukturze. Do dyskusji dołączyli lord Lionel Tarasenko CBE (członek Izby Lordów i prorektor Uniwersytetu Oksfordzkiego), adwokatka z Fountain Court Chambers Tetiana Nesterchuk, dyrektorka ds. ładu korporacyjnego w ICU Group Oliyana Gordienko oraz Valeria Budakowa. Szczególną uwagę poświęcono mechanizmom prawnym konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów suwerennych.

„Dla nas kwestią zasadniczą było poświęcenie szczególnej uwagi prawnym i międzynarodowym mechanizmom wykorzystania rosyjskich aktywów suwerennych do finansowania odbudowy. Chcieliśmy pokazać, że nie są to tylko puste słowa, ale konkretne rozważania nad tym, jak zmusić Rosję do zapłaty i pociągnąć ją do odpowiedzialności” – podkreśla Nikiforow.

Druga sesja panelowa — „Największy atut Ukrainy: kto odbuduje kraj?” — skupiała się na kapitale ludzkim i integracji finansowej. Partner w kancelarii Pinsent Masons Ian Gilby, kierowniczka działu funduszy inwestycyjnych w London Stock Exchange Group Katia Gorbatjuk, współzałożyciel Diligent Capital Partners Dan Jakub oraz moderator Andy Kilmister rozmawiali o tym, jak przyciągnąć zachodnie inwestycje i stworzyć warunki, w których ukraińscy specjaliści, którzy zdobyli wykształcenie i doświadczenie za granicą, będą chcieli włączyć się w transformację kraju. Zakończająca wydarzenie panelowa dyskusja biznesowa „Gospodarka odbudowy: inwestycje, innowacje i wzrost” zgromadziła dyrektora generalnego Grupy Metinvest Jurija Ryżenkowa, byłego wiceministra gospodarki Oleksandra Grybana oraz współzałożyciela ROZETKA Władysława Czeczotkina. Prelegenci analizowali, w jaki sposób ukraiński sektor prywatny radzi sobie w obliczu wielkiej wojny, co jest potrzebne do zachowania konkurencyjności przemysłowej oraz jak odbudować nie tylko zniszczone obiekty, ale także nową, opartą na technologii gospodarkę, zdolną do konkurowania na rynkach światowych.

Staże w parlamentach i stuletnie partnerstwo

Praktyczna działalność USU nie ogranicza się do corocznego forum. Organizacja stworzyła ekosystem możliwości zawodowych, aby ukraińscy studenci mogli konkurować na równych prawach z absolwentami najlepszych uczelni świata. Wśród kierunków znajdują się staże w brytyjskim i europejskim parlamencie, Radzie Europy, włoskim Senacie, a także program Private Track we współpracy z globalnymi korporacjami, takimi jak Deloitte, IBM i BCG, w ramach którego menedżerowie najwyższego szczebla pełnią rolę indywidualnych mentorów dla młodzieży.

W społeczności funkcjonuje również zasada sukcesji (na wzór brytyjskiego systemu BuddyUp): starsi studenci pomagają studentom pierwszego roku w adaptacji, znalezieniu mieszkania lub sporządzeniu CV, a absolwenci, którzy już kierują działami w dużych firmach, powracają do USU jako mentorzy i oferują stanowiska pracy dla kolejnego pokolenia.

Podczas szczytu sieć oficjalnie się rozszerzyła – do Związku dołączyły ukraińskie stowarzyszenia z kolejnych pięciu brytyjskich uniwersytetów (Bath Spa University, Brunel University London, Sheffield Hallam University, SOAS University of London oraz University of the West of Scotland). Z kolei wydział stosunków międzynarodowych USU zgromadził przy jednym stole 30 liderów ukraińskich społeczności studenckich z 10 krajów Europy i Stanów Zjednoczonych w celu koordynacji wspólnych projektów.

W rezultacie szczyt w Oksfordzie stał się platformą, na której młodzież nawiązywała bezpośredni kontakt z decydentami, na przykład w kontekście Umowy o stuletnim partnerstwie między Ukrainą a Wielką Brytanią, której współprzewodniczącym odpowiedniej grupy parlamentarnej był lord Banner, obecny wśród gości wydarzenia.

„Doskonale rozumiemy, że to właśnie nasze pokolenie odziedziczy to stulecie porozumienia między naszymi krajami. I właśnie w tym celu musimy przygotowywać kolejne pokolenie ukraińskich liderów – ludzi, którzy już teraz budują silne więzi z Wielką Brytanią, aby kontynuować i rozwijać strategiczną współpracę między naszymi państwami” – podsumowuje Danyło Nikiforow.

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