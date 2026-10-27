Podczas rozmów 9 października między delegacjami ukraińską i amerykańską doszło do poważnych rozbieżności w związku z propozycją specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkofa dotyczącą realizacji „regionalnego planu dobrobytu”. Inicjatywa ta zakładała pełne wznowienie transportu rosyjskiej ropy i gazu do Europy przez terytorium Ukrainy, przy wypłacie odpowiednich dywidend Kijowowi.

Propozycja amerykańskiego przedstawiciela wywołała ostrą reakcję ze strony szefa Biura Prezydenta, Kiryła Budanowa, który wyraził zaniepokojenie ryzykiem powrotu kraju do zależności energetycznej od Rosji.

Podczas spotkania Kirill Budanow podkreślił stanowisko Ukrainy: „Naszym wzorem nie jest Białoruś, lecz Polska!”.

Według źródła negocjacje zostały ostatecznie przerwane, gdy ukraińska delegacja dowiedziała się o „umowie dotyczącej oleju napędowego”, którą niedawno zawarł Trump.

„Zaakceptujcie tę umowę dotyczącą oleju napędowego i zaprzestańcie ataków na rosyjskie rafinerie! Narażacie świat na niebezpieczeństwo!” – rzucił z irytacją Witkoff do Ukraińców, twierdzi rozmówca gazety.

Źródło: Le Monde.

Demokraci w Kongresie USA przygotowują się do zakwestionowania porozumienia między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Podczas gdy pierwszy tankowiec z paliwem jest w drodze do wybrzeża Stanów Zjednoczonych, ustawodawcy domagają się od banków i administracji portowych zachowania wszystkich dokumentów dotyczących umowy na potrzeby dalszego dochodzenia.

Rosyjskie rafinerie zwiększają produkcję oleju napędowego w październiku po tym, jak rząd Federacji Rosyjskiej przyznał kontyngenty eksportowe w ramach umowy o dostawach między Rosją a Stanami Zjednoczonymi.

W Rosji zadeklarowano gotowość do dostarczania do USA dowolnych ilości oleju napędowego. Tymczasem olej napędowy w USA jest już droższy niż przed zawarciem umowy paliwowej z Putinem.

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