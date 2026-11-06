Budanow stanie na czele ukraińskiej delegacji podczas rozmów w Abu Zabi – CBS News

Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kirill Budanow stanie na czele ukraińskiej delegacji podczas międzynarodowych rozmów, które odbędą się w dniach 10–11 listopada w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Budanow zaznaczył, że nie spodziewa się przełomowych decyzji po przyszłym spotkaniu, jednak sam fakt wznowienia bezpośrednich rozmów między stronami po raz pierwszy od kilku miesięcy uznał za znaczący postęp.

Źródło: CBS News.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga nakreślił kluczowe zasady, którymi będzie kierował się oficjalny Kijów podczas przygotowań do nowej rundy rozmów pokojowych.

Negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff przekazał rosyjskiemu dyktatorowi Władimirowi Putinowi dokument zawierający propozycje strony amerykańskiej dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. Stanowisko w sprawie tego dokumentu oraz kluczowych warunków negocjacji przedstawił prezydent Wołodymyr Zełenski.

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