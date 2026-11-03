Szef Biura Prezydenta Kirilo Budanow oświadczył, że osoby, które zainicjowały wydarzenia w Petropawłowskiej Borszczagowce, zostaną zidentyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności. Jak powiedział, Prokuratura Generalna oraz odpowiednie organy ścigania rozpoczęły już obiektywne śledztwo.

„Wiadomo już na pewno, że wczorajsze wydarzenia w Petropawłowskiej Borszczagowce nie miały miejsca bez wpływu z zewnątrz. Konkretne osoby i inicjatorzy tych wydarzeń z pewnością zostaną zidentyfikowani i ukarani, podobnie jak zostaną wyciągnięte wnioski wewnątrz struktur sił bezpieczeństwa. Prokuratura Generalna i odpowiednie organy rozpoczęły już obiektywne śledztwo” – oświadczył Budanow.

Jednocześnie szef Kancelarii Prezydenta podkreślił, że nikt nie ma prawa do samowoli, a społeczeństwo powinno pamiętać o roli ukraińskich obrońców.

„Każdy z nas musi pamiętać: głównym filarem istnienia Ukrainy są obecnie nasze Siły Obronne. Szanujmy ich codzienny wysiłek i bądźmy odpowiedzialni w naszych decyzjach” – powiedział szef Urzędu Prezydenta.

Osobno Kyrylo Budanow podziękował przedstawicielom mediów, którzy starali się zrozumieć sytuację i obiektywnie przedstawić ten incydent.

„Wszyscy musimy pamiętać: Ukraina – cała jej siła, wszystkie jej możliwości – to to, co robimy wspólnie, pomagając sobie nawzajem i bezwzględnie szanując ukraińskich żołnierzy” – zaznaczył Budanow.

Państwowe Biuro Śledcze wszczęło postępowanie karne w sprawie wydarzeń, które miały miejsce 2 listopada w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Sprawę prowadzi się na podstawie części 5 art. 426-1 Kodeksu karnego Ukrainy – nadużycie władzy lub uprawnień służbowych przez funkcjonariusza wojskowego.

Z dostępnych informacji wynika, że do incydentu doszło w pobliżu prywatnego domu, który służył jako tymczasowe miejsce zakwaterowania żołnierzy Gwardii Narodowej Ukrainy, powracających po samowolnym opuszczeniu jednostki (SZC).

Po pojawieniu się w mediach społecznościowych informacji o rzekomym bezprawnym przetrzymywaniu żołnierzy w pobliżu domu zgromadzili się tam obywatele. Następnie konflikt przerodził się w starcia, podczas których padły strzały, a policyjne samochody służbowe zostały uszkodzone.

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Okoliczności zdarzenia oraz działania wszystkich jego uczestników mają zostać ustalone w ramach wszczętego śledztwa.

Informację tę przekazał na Facebooku Kirilo Budanow.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec skierował zapytania do organów ścigania w związku z incydentem w Petropawliwskiej Borszczagowce. Rzecznik Praw Człowieka domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, sprawdzenia podstaw prawnych przebywania żołnierzy i przedstawicieli Gwardii Narodowej w budynku oraz oceny działań wszystkich osób zaangażowanych.

W punkcie dyslokacji jednostki wojskowej w Petropawłowskiej Borszczagowce przebywali żołnierze, którzy brali udział w obronie Mariupola i Azowstali, przeżyli rosyjską niewolę i powrócili do służby. Poinformowała o tym wojskowa rzeczniczka praw obywatelskich Olga Reshetylova.

Osoby, których bezprawne działania zostaną ustalone, muszą ponieść za nie odpowiedzialność zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo – zaznaczyła.

Wcześniej Państwowe Biuro Śledcze (DBR) wszczęło postępowanie w związku z starciami w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Przypomnijmy, że Budanow odniósł się do wydarzeń w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

W korpusie Azowa skomentowano starcia w pobliżu punktu dyslokacji w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wideo: W Pietropawłowskiej Borszczagowce tłum próbował uwolnić zmobilizowanych z autobusu.

Dowódca Gwardii Narodowej potwierdził przetrzymywanie osób powracających z Północno-Zachodniego Okręgu Wojskowego w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wideo: W domu w Pietropawłowskiej Borszczagowce znaleziono 25 osób, cztery z nich są ranne.

Przypomnijmy, że dowództwo wojskowe pilnie udaje się na przedmieścia Kijowa: szczegóły zdarzenia.

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