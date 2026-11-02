Księgową muzeum w Počajowie przyłapano na sprzeniewierzeniu ponad 200 tys. hrywien środków budżetowych

Policja w obwodzie tarnopolskim ujawniła, że główna księgowa Muzeum Historyczno-Artystycznego w Pochaivie systematycznie roztrwoniła i przywłaszczyła środki budżetowe. Zgodnie z ustaleniami śledztwa urzędniczka przez cztery lata korzystała z dostępu do systemu bankowości internetowej i wprowadzała fałszywe dane przy naliczaniu wynagrodzeń.

Łączna kwota wyrządzonych szkód wynosi ponad 200 tys. hrywien. Z tych środków ponad 70 tys. hrywien podejrzana przelała na własne konto bankowe, a pozostałe 130 tys. hrywien nielegalnie rozdzieliła między 11 pracowników placówki.

Funkcjonariusze organów ścigania poinformowali podejrzaną o postawieniu jej zarzutów na podstawie części 1 i 4 art. 191 (roztrwonienie i przywłaszczenie mienia) oraz cz. 1 art. 362 (nieuprawniona zmiana informacji w systemach zautomatyzowanych) Kodeksu karnego Ukrainy. Przepisy tych artykułów przewidują karę pozbawienia wolności na okres do ośmiu lat.

Źródło: Główne Zarząd Narodowej Policji w obwodzie tarnopolskim.

Również w obwodzie lwowskim zatrzymano kierowniczkę oddziału rejonowego jednego z banków, która przywłaszczyła sobie cztery miliony hrywien należących do obywateli. Pobierała ona pieniądze od deponentów w celu wpłacenia ich na konta, jednak nie wpłacała ich do kasy banku.

Wcześniej cyberpolicja zatrzymała hakerów z Iwano-Frankiwa, którzy okradali klientów ukraińskiego banku. Pracownika Privatbanku oskarżono o handel danymi klientów. Natomiast ukraińskiego hakera oskarżono o kradzież danych amerykańskiej giełdy.

Czytaj nas na