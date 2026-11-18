18 listopada część obwodu sumskiego została pozbawiona dostaw energii elektrycznej z powodu awaryjnego odciążenia sieci energetycznych.

Obowiązują również harmonogramy godzinowych przerw w dostawach prądu.

Przyczyną tych przymusowych ograniczeń są uszkodzenia obiektów energetycznych spowodowane rosyjskimi atakami.

„Systematyczne ataki na infrastrukturę energetyczną negatywnie wpływają na działanie urządzeń, powodują zakłócenia w normalnym trybie pracy sieci i wymagają szybkiej reakcji pracowników sektora energetycznego” – wyjaśniono w „Sumyoblenergo”.

Specjaliści pracują nad ustabilizowaniem sytuacji i przywróceniem dostaw energii elektrycznej do odbiorców pozbawionych zasilania.

Informację tę spółka akcyjna „Sumyoblenergo” przekazała na Telegramie.

Rosyjskie ataki spowodowały nowe przerwy w dostawach prądu w ośmiu obwodach Ukrainy.

Główne cele Kremla: jak Kijów, Charków i Odessa przygotowują się do zimy.

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