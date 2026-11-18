Część obwodu sumskiego została pozbawiona prądu z powodu awaryjnego odciążenia sieci
18 listopada część obwodu sumskiego została pozbawiona dostaw energii elektrycznej z powodu awaryjnego odciążenia sieci energetycznych.
Obowiązują również harmonogramy godzinowych przerw w dostawach prądu.
Przyczyną tych przymusowych ograniczeń są uszkodzenia obiektów energetycznych spowodowane rosyjskimi atakami.
„Systematyczne ataki na infrastrukturę energetyczną negatywnie wpływają na działanie urządzeń, powodują zakłócenia w normalnym trybie pracy sieci i wymagają szybkiej reakcji pracowników sektora energetycznego” – wyjaśniono w „Sumyoblenergo”.
Specjaliści pracują nad ustabilizowaniem sytuacji i przywróceniem dostaw energii elektrycznej do odbiorców pozbawionych zasilania.
Informację tę spółka akcyjna „Sumyoblenergo” przekazała na Telegramie.
Rosyjskie ataki spowodowały nowe przerwy w dostawach prądu w ośmiu obwodach Ukrainy.
Główne cele Kremla: jak Kijów, Charków i Odessa przygotowują się do zimy.