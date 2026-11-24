Dwie córki poległego ukraińskiego żołnierza przez prawie rok otrzymywały emerytury w minimalnej wysokości z powodu błędów w dokumentach sporządzonych przez jednostkę wojskową.

Po interwencji rzecznika praw obywatelskich Dmytro Lubinetsa wypłaty zostały skorygowane, a zaległe kwoty naliczone.

Żołnierz bronił Ukrainy od 2014 roku, został odznaczony Orderem „Za Męstwo” III stopnia. W grudniu 2025 roku zginął podczas wykonywania zadania bojowego w obwodzie donieckim. Jego żona pozostała z dwiema małymi córkami. Rodzina wcześniej opuściła okupowane Rubiżne w obwodzie ługańskim.

Z powodu błędów w dokumentach Fundusz Emerytalny nie mógł prawidłowo ustalić wysokości świadczeń, a sprawa przez długi czas pozostawała nierozwiązana. Po zwróceniu się matki do rzecznika praw obywatelskich oraz po złożeniu wniosków do odpowiednich organów dokumenty zostały poprawione, a Fundusz Emerytalny obwodu odeskiego dokonał ponownego obliczenia świadczeń.

Dzieciom przyznano również dopłatę za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2026 roku.

Źródło: Dmytro Lubinec

Matka żołnierza piechoty morskiej Władysława Sambura jest podejrzana o oszustwo — otrzymywała świadczenia na syna, mimo że została pozbawiona praw rodzicielskich.

W czwartek, 19 listopada 2026 r., Rada Ministrów Ukrainy przyjęła rozporządzenie w sprawie przeznaczenia dodatkowych 81,4 mld hrywien na pilne potrzeby Ministerstwa Obrony, przy czym ponad 90% tej kwoty przeznaczono na wypłaty dla żołnierzy. Poinformował o tym premier Ukrainy Serhij Korecki.

Wcześniej komisja budżetowa Rady Najwyższej poparła podwyżkę wynagrodzeń dla żołnierzy.

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