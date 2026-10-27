Czy naprawdę nie można podgrzewać potraw z grzybów następnego dnia – wyjaśnienie

W społeczeństwie przez długi czas panowało przekonanie, że potrawy z grzybów nie wolno poddawać ponownej obróbce termicznej ze względu na ryzyko zatrucia pokarmowego. Jednak specjaliści zwracają uwagę, że ta dawna zasada kulinarna straciła na aktualności wraz z pojawieniem się lodówek. Pod warunkiem prawidłowego przechowywania i odpowiedniego podgrzania tak popularne jesienne potrawy, jak paprykasz grzybowy, smażone grzyby czy makaron, są całkowicie bezpieczne do spożycia następnego dnia.

Główne zagrożenie nie wynika z samego procesu ponownego podgrzewania, ale z niewłaściwych warunków przechowywania produktów i szybkiego namnażania się bakterii. Grzyby mają wysoką zawartość wody i należą do kategorii produktów łatwo psujących się. W przeszłości, przed powszechnym rozpowszechnieniem się lodówek domowych, pozostawienie gotowego dania grzybowego w temperaturze pokojowej rzeczywiście stanowiło poważne zagrożenie dla zdrowia. Jednocześnie należy pamiętać, że ponowne podgrzewanie nie jest w stanie unieszkodliwić już zepsutej żywności, ponieważ toksyny niektórych bakterii są odporne na wysoką temperaturę.

Aby bezpiecznie spożyć resztki potraw grzybowych, należy przestrzegać kilku podstawowych zaleceń:

Chłodzenie i przechowywanie: gotowe danie należy umieścić w lodówce w ciągu dwóch godzin od przygotowania, ustawiając temperaturę na około 4°C. Duże porcje zaleca się rozdzielić do małych, płaskich pojemników, aby przyspieszyć proces chłodzenia.

Terminy spożycia: resztki potraw z grzybów należy spożyć w ciągu jednego–dwóch dni.

Prawidłowe podgrzewanie: podczas ponownego podgrzewania potrawę należy całkowicie podgrzać do temperatury wewnętrznej nie niższej niż 74°C. Aby uniknąć zwiększonego ryzyka związanego z ponownym schłodzeniem, zaleca się podgrzewanie wyłącznie porcji niezbędnej do spożycia.

Powodem do wyrzucenia potrawy jest jej długotrwałe pozostawanie w kuchni w temperaturze pokojowej, pojawienie się nieprzyjemnego zapachu, lepkiej konsystencji lub pleśni. Jednocześnie eksperci ostrzegają przed poleganiem wyłącznie na zmysłach, ponieważ obecność niebezpiecznych patogenów nie zawsze wiąże się ze zmianami wizualnymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na dziko rosnące grzyby leśne: wymagają one obowiązkowej wcześniejszej kontroli przez specjalistów-mykologów, ponieważ obróbka termiczna ani podgrzewanie nie neutralizują trucizny występującej w gatunkach trujących.

Źródło: RTL.

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