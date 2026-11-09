Mąż aktorki Julii Buinovskiej od dwóch miesięcy służy w Siłach Zbrojnych Ukrainy

Ukraińska aktorka Julia Buinovska po raz pierwszy poinformowała, że jej mąż, aktor Jegor Kozłow, wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy.

Został zmobilizowany po anulowaniu rezerwacji, gdy wracał do domu.

W wywiadzie udzielonym Alinie Dorotjuk artystka wyznała, że bardzo ciężko znosi rozłąkę z mężem i nie powstrzymała łez. Jednocześnie jest z niego dumna i rozumie znaczenie jego służby.

Małżonkowie spędzali razem prawie sześć i pół roku, praktycznie każdego dnia. Początkowo Julia regularnie odwiedzała Jegora w centrum dystrybucyjnym, przywożąc domowe wypieki i niezbędne rzeczy.

Według aktorki mąż również bardzo tęskni za ich dwoma psami rasy corgi. Nie zdążył nawet pożegnać się z ulubieńcami przed wyjazdem na służbę.

Źródło: wywiad z Aliną Dorotjuk.

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