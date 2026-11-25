Ukraiński piosenkarz Włodzimierz Dantes opowiedział o przyczynach rozstania z Nadeżą Dorofiejewą. Para była w związku małżeńskim przez sześć lat, zanim zdecydowała się rozstać. Artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tego, co doprowadziło do zakończenia ich związku.

Według Dantesa jednym z powszechnych problemów jego pokolenia jest zbyt wczesne zakładanie rodziny. Często ludzie zawierają małżeństwo, nie rozumiejąc jeszcze własnych pragnień i nie mając jasności co do tego, czego oczekują od życia. Z czasem zaczynają szukać siebie, co może negatywnie wpływać na relacje z partnerami.

Piosenkarz zauważył, że w procesie kształtowania się osobowości ludzie czasami tracą tych, którzy ich kochają, lub sami odpychają bliskich. Co więcej, z czasem niektórzy mogą zdać sobie sprawę, że ich uczucia od początku nie były tak głębokie, jak się wydawało.

„To wielki problem wszystkich ludzi w naszym wieku: albo żenimy się zbyt wcześnie, albo dochodzimy do wieku, w którym nie wiemy, co się z nami dzieje” – wyjaśnił artysta.

Osobno Dantes wypowiedział się na temat trudności z wyrażaniem własnych emocji. Jego zdaniem społeczeństwo często zachęca do okazywania pewności siebie i siły, choć za zewnętrzną pewnością siebie mogą kryć się ból i wrażliwość.

Wykonawca przyznał, że jemu samemu nie jest łatwo otworzyć się przed innymi i mówić o swoich przeżyciach.

„Boję się mówić o swoich emocjach. Jestem osobą zamkniętą w sobie. Trudno mi mówić o uczuciach” – przyznał Włodzimierz.

O tym pisze magazyn Styler, powołując się na wypowiedź artysty w programie „Poranek w wielkim mieście”.

Przypomnijmy, że Nadia Dorofiejewa trafiła do szpitala: jej mąż opublikował zdjęcie piosenkarki.



Nadiya Dorofeeva opowiedziała o ewentualnej operacji po krwotoku.

Nadiya Dorofeeva znów zaczęła mówić po krwotoku w strunach głosowych.

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