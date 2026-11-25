Przedstawiciele 17 państw członkowskich OBWE po raz pierwszy od początku pełnej inwazji Rosji odbyli wspólną wizytę na Ukrainie. Zagraniczni delegaci zapoznali się ze skutkami rosyjskich ataków, sytuacją w zakresie bezpieczeństwa oraz nowoczesnymi ukraińskimi systemami uzbrojenia.

„Pragnę poinformować Forum o pierwszej wizycie delegatów Forum ds. Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa na Ukrainie od początku pełnej inwazji Rosji, która odbyła się w dniach 20–21 listopada 2026 r. z inicjatywy i przy wsparciu strony ukraińskiej” – oświadczył dyplomata.

Jak podał, w dniach 20–21 listopada do Kijowa przybyli przedstawiciele wojskowi i dyplomatyczni z 17 krajów, w tym z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady, Polski, Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, Turcji i innych państw.

Program wizyty rozpoczął się od oddania hołdu poległym ukraińskim żołnierzom. Delegaci zapalili świece pamięci przy Ścianie Pamięci w Kijowie.

Podczas spotkań z wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy Oleksandrem Miszczencek, przedstawicielami Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony zagraniczni goście zostali poinformowani o systematycznych naruszeniach przez Rosję zasad OBWE, aktualnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa w regionie oraz ukraińskim doświadczeniu w przeciwdziałaniu agresji.

Osobno delegacje odwiedziły Sztab Koordynacyjny ds. Postępowania z Jeńcami Wojennymi. Tam przedstawicielom państw zagranicznych przedstawiono informacje na temat nasilającego się angażowania zagranicznych najemników do armii rosyjskiej oraz zbrodni Federacji Rosyjskiej wobec ukraińskich jeńców wojennych.

Odbyły się również spotkania z przedstawicielami Programu Wsparcia OBWE dla Ukrainy oraz Przedstawicielstwa NATO na Ukrainie. Strony omówiły realizację bieżących projektów.

Wraz z ekspertami Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przedstawiciele krajów OBWE odwiedzili trzy obiekty w Kijowie, które uległy znacznym zniszczeniom w wyniku rosyjskich ataków.

Chodzi o budynek Prezydium Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, centrum handlowe „Kwadrat” oraz budynek mieszkalny przy ulicy Degtiarivskiej.

Pracownicy Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych opowiedzieli zagranicznym gościom o skutkach ataków oraz praktycznych trudnościach związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych w warunkach ciągłego zagrożenia.

Zwieńczeniem wizyty była wystawa nowoczesnych ukraińskich systemów uzbrojenia.

„Punktem kulminacyjnym wizyty była wystawa najnowocześniejszych ukraińskich systemów uzbrojenia – wyników pomysłowości technologicznej i nieustannych innowacji, mających na celu przeciwdziałanie agresorowi, który opiera się na przewadze liczebnej”, — podkreślił Rostysław Palagusyniec.

Podkreślił, że Ukraina każdego dnia pokazuje: przewaga militarna zależy nie tylko od liczebności armii, ale także od wytrwałości, innowacyjności i zdolności do strategicznego dostosowywania się do nowych wyzwań.

Informację tę przekazał zastępca stałego przedstawiciela Ukrainy przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu Rostysław Palagusinec podczas posiedzenia Forum Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa OBWE.

Przypomnijmy, że minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna przybył w środę, 25 listopada, z oficjalną wizytą do Kijowa. Szef estońskiego resortu spraw zagranicznych opublikował film z przejazdu ulicą Chreszczatyk obok Placu Niepodległości, składając pozdrowienia stolicy Ukrainy.

Premier Węgier Péter Magyar przybył we wtorek, 24 listopada, do obwodu zakarpackiego na Ukrainie. Jest to pierwsza wizyta szefa węgierskiego rządu w Zakarpaciu od 2015 roku.

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