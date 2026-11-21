Wydłużenie średniej długości życia Ukraińców może pomóc spowolnić spadek liczby ludności w kraju. Jednym z głównych czynników, które mogą to umożliwić, jest zmniejszenie nadmiernej śmiertelności wśród mężczyzn w wieku produkcyjnym, która utrzymywała się na wysokim poziomie jeszcze przed wybuchem wojny na pełną skalę.

W szczególności pod względem długości życia ukraińscy mężczyźni ustępują mieszkańcom czołowych krajów europejskich o 10–14 lat.

Według demografa ukraińscy mężczyźni pod względem długości życia ustępują mieszkańcom czołowych krajów europejskich o 10–14 lat, a ukraińskie kobiety – o 7–10 lat. Problem wysokiej śmiertelności mężczyzn w wieku produkcyjnym istniał na Ukrainie jeszcze przed pełną inwazją. Nadmierna śmiertelność mężczyzn w porównaniu z kobietami była tak znaczna, że wpłynęło to między innymi na strukturę płciową ludności: na Ukrainie jest więcej kobiet.

Oleksandr Hladun uważa, że zmniejszenie tej różnicy mogłoby znacząco wpłynąć na sytuację demograficzną. W końcu spowolnienie tempa spadku liczby ludności jest możliwe nie tylko dzięki zwiększeniu dzietności, ale także dzięki temu, że ludzie będą żyli dłużej.

„To ogromny rezerw, dzięki któremu liczba ludności nie będzie się zmniejszać w tak gwałtownym tempie” – podkreślił demograf.

Jednocześnie, jak twierdzi, konieczne są zmiany wewnątrz kraju. Gladun uważa, że Ukraina powinna rozpocząć dialog społeczny i zrestartować państwo, aby stworzyć warunki, w których młodzież będzie chciała wracać i pozostawać w ojczyźnie.

Taką ocenę przedstawił zastępca dyrektora Instytutu Demografii i Badań Społecznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Ołeksandr Gladun w wywiadzie dla serwisu tsn.ua.

Liczba ludności Ukrainy może spaść do 23 mln osób: demograf wskazał główne zagrożenie.

Demograf stwierdził, że liczba ludności Ukrainy spadła do 28,5 mln osób.

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