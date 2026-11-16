Dzień Pracowników Radia, Telewizji i Łączności 2026: historia święta i najlepsze życzenia

16 listopada w Ukrainie obchodzi się Dzień Pracowników Radia, Telewizji i Łączności. W tym roku mija 102 lata od pierwszej audycji radiowej w Charkowie, która zapoczątkowała historię ukraińskiego radia. Opowiadamy, skąd wzięło się to święto, dlaczego jest ważne i jak złożyć życzenia specjalistom z tej branży.

Historia Dnia Pracowników Radia, Telewizji i Łączności

To święto zawodowe ma konkretną datę historyczną. 16 listopada 1924 roku w Charkowie odbyła się pierwsza audycja Ukraińskiego Radia. Nadanie rozpoczęło się o godz. 19:00 słowami: „Halo, halo, halo! Mówi Charków, mówi Charków, mówi Charków!”.

Właśnie to wydarzenie uznaje się za początek ukraińskiego nadawania radiowego. Początkowo stacja radiowa zajmowała jedynie dwa pokoje w budynku dawnego klubu partyjnego. W jednym z nich urządzono studio dla spikerów, a w drugim umieszczono sprzęt techniczny.

Przez pierwsze dziesięć lat Ukraińskie Radio działało w Charkowie. W 1934 roku, po przeniesieniu stolicy URSR do Kijowa, stacja radiowa również przeniosła się do stolicy.

Z czasem programy stały się bardziej zróżnicowane: słuchaczom oferowano serwisy informacyjne, audycje muzyczne i literackie, a także transmisje spektakli teatralnych. Nadawanie radiowe nie ustało nawet podczas II wojny światowej, choć z powodu działań wojennych konieczne było zmienianie miejsc pracy.

Kiedy na Ukrainie ustanowiono święto zawodowe

Oficjalnie Dzień Pracowników Radia, Telewizji i Łączności ustanowiono w 1994 roku. 11 listopada prezydent Leonid Kuczma podpisał dekret nr 667/94, w którym wyznaczył datę corocznych obchodów na 16 listopada.

Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na inicjatywę pracowników radia, telewizji i łączności Ukrainy. Z czasem święto to stało się wspólnym świętem dla przedstawicieli wielu dziedzin mediów i branży telekomunikacyjnej.

Dzisiaj, 16 listopada, składa się życzenia dziennikarzom, redaktorom, prezenterom radiowym i telewizyjnym, operatorom, realizatorom dźwięku, inżynierom, a także specjalistom ds. łączności komórkowej i internetowej. Ich praca pomaga ludziom uzyskiwać informacje, komunikować się i pozostawać częścią wspólnej przestrzeni informacyjnej.

Dlaczego praca dziennikarzy i specjalistów ds. łączności jest szczególnie ważna w czasie wojny

Po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji znaczenie tej społeczności zawodowej dla Ukrainy znacznie wzrosło. Dziennikarze i redakcje na bieżąco informują obywateli o przebiegu działań wojennych, skutkach ostrzałów, zagrożeniach z powietrza oraz ważnych decyzjach państwa.

Jednocześnie od stabilnego działania sieci telekomunikacyjnych zależy możliwość dzwonienia do bliskich, korzystania z internetu i państwowych usług online, a także otrzymywania powiadomień i wezwań służb ratowniczych.

Wielu specjalistów wykonuje swoje obowiązki w niebezpiecznych warunkach. Dziennikarze pracują w pobliżu miejsc rosyjskich ataków, a inżynierowie i ekipy techniczne naprawiają uszkodzone linie łączności i sprzęt.

Dlatego święto zawodowe 16 listopada to okazja, by podziękować wszystkim, którzy każdego dnia dostarczają Ukraińcom informacje i pomagają krajowi pozostać w kontakcie.

Życzenia z okazji Dnia Pracowników Radia, Telewizji i Łączności w prozie

Wariant 1

Gratulujemy wszystkim pracownikom radia, telewizji i łączności z okazji święta zawodowego! Życzymy Państwu dobrego zdrowia, niewyczerpanej energii, rozwoju zawodowego i nowych osiągnięć. Niech Państwa praca zawsze będzie godnie doceniona, a na antenie i w życiu rozbrzmiewają wyłącznie dobre wiadomości!

Wariant 2

Z okazji Dnia Pracowników Radia, Telewizji i Łączności! Życzymy, abyście zawsze pozostawali na fali sukcesu, znajdowali właściwe słowa i trafne rozwiązania. Niech w pracy będzie jak najwięcej ciekawych projektów, wdzięcznych słuchaczy i widzów, a w domu czeka na Was przytulność, miłość i spokój.

Wariant 3

Gratulujemy z okazji święta zawodowego wszystkim, którzy pomagają ludziom słyszeć, widzieć i rozumieć się nawzajem! Niech sprzęt działa bez zakłóceń, sygnały zawsze będą wyraźne, a każdy dzień pracy przynosi satysfakcję. Życzymy pokoju, dobrobytu, inspiracji i realizacji wszystkich zamierzeń!

Życzenia w wierszach

Wariant 1

Niech radio niesie dobre wieści,

a łączność jednoczy wszystkie rodziny.

Niech sukces towarzyszy w pracy,

a szczęście – w życiu i trosce.

Zdrowia, pokoju i ciepła,

by los był hojny!

Wariant 2

Niech eter brzmi inspirująco,

niech każdy dzień mija nie na próżno.

Niech technika nigdy nie zawiedzie,

a sukces towarzyszy wszędzie.

Życzymy wam radości i dobra,

by los hojnie obdarzał was dniami!

Wariant 3

Jesteście głosem wiadomości i niezawodnym łącznikiem,

Każdego dnia zbliżacie się do ludzi.

Niech praca przynosi szacunek i uznanie,

A w domu czeka na was miłość i uczucie.

Niech pokój zapanuje w każdym domu,

A dni będą jasne, szczęśliwe i radosne!

Święto 16 listopada 2026 r. — Dzień Anny Chłodnej: tradycje, przesądy i przepisy na naleśniki.

Imieniny prawosławne 16 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion.

Katolickie imieniny 16 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny i znaczenie imion.

Czytaj nas na