Dzień Pracowników Radia, Telewizji i Łączności 2026: historia święta i najlepsze życzenia
16 listopada w Ukrainie obchodzi się Dzień Pracowników Radia, Telewizji i Łączności. W tym roku mija 102 lata od pierwszej audycji radiowej w Charkowie, która zapoczątkowała historię ukraińskiego radia. Opowiadamy, skąd wzięło się to święto, dlaczego jest ważne i jak złożyć życzenia specjalistom z tej branży.
Historia Dnia Pracowników Radia, Telewizji i Łączności
To święto zawodowe ma konkretną datę historyczną. 16 listopada 1924 roku w Charkowie odbyła się pierwsza audycja Ukraińskiego Radia. Nadanie rozpoczęło się o godz. 19:00 słowami: „Halo, halo, halo! Mówi Charków, mówi Charków, mówi Charków!”.
Właśnie to wydarzenie uznaje się za początek ukraińskiego nadawania radiowego. Początkowo stacja radiowa zajmowała jedynie dwa pokoje w budynku dawnego klubu partyjnego. W jednym z nich urządzono studio dla spikerów, a w drugim umieszczono sprzęt techniczny.
Przez pierwsze dziesięć lat Ukraińskie Radio działało w Charkowie. W 1934 roku, po przeniesieniu stolicy URSR do Kijowa, stacja radiowa również przeniosła się do stolicy.
Z czasem programy stały się bardziej zróżnicowane: słuchaczom oferowano serwisy informacyjne, audycje muzyczne i literackie, a także transmisje spektakli teatralnych. Nadawanie radiowe nie ustało nawet podczas II wojny światowej, choć z powodu działań wojennych konieczne było zmienianie miejsc pracy.
Kiedy na Ukrainie ustanowiono święto zawodowe
Oficjalnie Dzień Pracowników Radia, Telewizji i Łączności ustanowiono w 1994 roku. 11 listopada prezydent Leonid Kuczma podpisał dekret nr 667/94, w którym wyznaczył datę corocznych obchodów na 16 listopada.
Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na inicjatywę pracowników radia, telewizji i łączności Ukrainy. Z czasem święto to stało się wspólnym świętem dla przedstawicieli wielu dziedzin mediów i branży telekomunikacyjnej.
Dzisiaj, 16 listopada, składa się życzenia dziennikarzom, redaktorom, prezenterom radiowym i telewizyjnym, operatorom, realizatorom dźwięku, inżynierom, a także specjalistom ds. łączności komórkowej i internetowej. Ich praca pomaga ludziom uzyskiwać informacje, komunikować się i pozostawać częścią wspólnej przestrzeni informacyjnej.
Dlaczego praca dziennikarzy i specjalistów ds. łączności jest szczególnie ważna w czasie wojny
Po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji znaczenie tej społeczności zawodowej dla Ukrainy znacznie wzrosło. Dziennikarze i redakcje na bieżąco informują obywateli o przebiegu działań wojennych, skutkach ostrzałów, zagrożeniach z powietrza oraz ważnych decyzjach państwa.
Jednocześnie od stabilnego działania sieci telekomunikacyjnych zależy możliwość dzwonienia do bliskich, korzystania z internetu i państwowych usług online, a także otrzymywania powiadomień i wezwań służb ratowniczych.
Wielu specjalistów wykonuje swoje obowiązki w niebezpiecznych warunkach. Dziennikarze pracują w pobliżu miejsc rosyjskich ataków, a inżynierowie i ekipy techniczne naprawiają uszkodzone linie łączności i sprzęt.
Dlatego święto zawodowe 16 listopada to okazja, by podziękować wszystkim, którzy każdego dnia dostarczają Ukraińcom informacje i pomagają krajowi pozostać w kontakcie.
Życzenia z okazji Dnia Pracowników Radia, Telewizji i Łączności w prozie
Wariant 1
Gratulujemy wszystkim pracownikom radia, telewizji i łączności z okazji święta zawodowego! Życzymy Państwu dobrego zdrowia, niewyczerpanej energii, rozwoju zawodowego i nowych osiągnięć. Niech Państwa praca zawsze będzie godnie doceniona, a na antenie i w życiu rozbrzmiewają wyłącznie dobre wiadomości!
Wariant 2
Z okazji Dnia Pracowników Radia, Telewizji i Łączności! Życzymy, abyście zawsze pozostawali na fali sukcesu, znajdowali właściwe słowa i trafne rozwiązania. Niech w pracy będzie jak najwięcej ciekawych projektów, wdzięcznych słuchaczy i widzów, a w domu czeka na Was przytulność, miłość i spokój.
Wariant 3
Gratulujemy z okazji święta zawodowego wszystkim, którzy pomagają ludziom słyszeć, widzieć i rozumieć się nawzajem! Niech sprzęt działa bez zakłóceń, sygnały zawsze będą wyraźne, a każdy dzień pracy przynosi satysfakcję. Życzymy pokoju, dobrobytu, inspiracji i realizacji wszystkich zamierzeń!
Życzenia w wierszach
Wariant 1
Niech radio niesie dobre wieści,
a łączność jednoczy wszystkie rodziny.
Niech sukces towarzyszy w pracy,
a szczęście – w życiu i trosce.
Zdrowia, pokoju i ciepła,
by los był hojny!
Wariant 2
Niech eter brzmi inspirująco,
niech każdy dzień mija nie na próżno.
Niech technika nigdy nie zawiedzie,
a sukces towarzyszy wszędzie.
Życzymy wam radości i dobra,
by los hojnie obdarzał was dniami!
Wariant 3
Jesteście głosem wiadomości i niezawodnym łącznikiem,
Każdego dnia zbliżacie się do ludzi.
Niech praca przynosi szacunek i uznanie,
A w domu czeka na was miłość i uczucie.
Niech pokój zapanuje w każdym domu,
A dni będą jasne, szczęśliwe i radosne!
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