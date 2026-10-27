Dzień pisma i języka ukraińskiego: jak zmieniła się rola języka ukraińskiego po wybuchu wojny na pełną skalę

27 października w Ukrainie obchodzony jest Dzień Pisma i Języka Ukraińskiego. W ciągu lat trwającej wojny na pełną skalę język ukraiński stał się bardziej widoczny w codziennej komunikacji, edukacji, mediach i przestrzeni cyfrowej. Jednocześnie nawyki językowe zmieniają się nierównomiernie: choć w sieciach społecznościowych pojawia się coraz więcej treści w języku ukraińskim, to w komunikacji rodzinnej oraz w niektórych regionach przejście na język państwowy następuje stopniowo.

Jednym z głównych kierunków tych zmian stał się internet. Filmy, blogi, podcasty, media internetowe i materiały edukacyjne w języku ukraińskim tworzą środowisko, w którym można pozyskiwać informacje, uczyć się i bawić się w języku ojczystym. Jednocześnie rozwój platform cyfrowych i sztucznej inteligencji rodzi nowe pytania: w jakim stopniu język ukraiński jest reprezentowany w wyszukiwarkach, czy modele językowe dobrze z nim współpracują oraz dlaczego wyniki wyszukiwania czasami nie odpowiadają językowi zapytania.

Problem wyników wyszukiwania Google w języku rosyjskim poruszyła niedawno również pełnomocniczka ds. ochrony języka państwowego Olena Iwanowska. Poinformowała ona o oficjalnym zwróceniu się do centrali firmy w związku z przypadkami, w których wyszukiwarka proponuje wyniki w języku rosyjskim w odpowiedzi na ukraińskie zapytania.

UA.News wyjaśnia, dlaczego Dzień Pisma i Języka Ukraińskiego obchodzony jest 27 października, jak zmieniły się nawyki językowe Ukraińców po 2022 roku oraz jakie miejsce zajmuje język ukraiński w przestrzeni cyfrowej.

Dlaczego Dzień Pisma i Języka Ukraińskiego obchodzi się 27 października

Dzień Pisma i Języka Ukraińskiego ustanowiono w 1997 roku. Początkowo obchodzono go 9 listopada – w dniu upamiętniającym czcigodnego Nestora Kronikarza, którego tradycyjnie wiąże się z rozwojem starożytnej tradycji piśmienniczej na ziemiach ukraińskich.

W 2023 roku datę tę przeniesiono na 27 października po przejściu Cerkwi Prawosławnej Ukrainy oraz Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego na kalendarz nowojuliański. Święto to ma na celu zwrócenie uwagi na pismo ukraińskie, literaturę oraz rozwój języka państwowego. Przypomina ono również o historycznych okolicznościach, w których kultura ukraińska przez długi czas rozwijała się w warunkach ograniczeń, a używanie języka ukraińskiego w edukacji, wydawnictwach i życiu publicznym wielokrotnie stawało się przedmiotem nacisków politycznych.

Jedną z najbardziej znanych tradycji tego dnia jest Ogólnoukraiński Dyktando Radiowe Jedności Narodowej. Zostało ono zapoczątkowane przez zespół Ukraińskiego Radia w 2000 roku. Od tego czasu akcja ta przekształciła się w wydarzenie na wielką skalę, w którym uczestniczą ludzie z różnych regionów Ukrainy oraz z zagranicy.

W 2026 roku dyktando radiowe odbyło się 27 października o godz. 11:00. Tekst zatytułowany „List, który się nie kończy” napisał pisarz i weteran wojny rosyjsko-ukraińskiej Artur Dron. Odczytali go nauczyciel języka ukraińskiego i literatury Artur Projdakow oraz piosenkarka i wolontariuszka Dasza Astafiewa.

Jak wojna na pełną skalę zmieniła nawyki językowe Ukraińców

Po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji kwestia językowa nabrała nowego znaczenia społecznego. Dla części Ukraińców przejście na język państwowy stało się sposobem na zdystansowanie się od rosyjskiej przestrzeni kulturowej, wsparcie ukraińskiej tożsamości oraz konsekwentniejsze używanie języka w życiu codziennym.

Zmiany te potwierdzają również badania socjologiczne. W lutym i marcu 2025 roku Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii przeprowadził ogólnoukraińską ankietę, w której wzięło udział 1029 pełnoletnich obywateli Ukrainy na terytorium kontrolowanym przez rząd. Zgodnie z wynikami badania 63% respondentów stwierdziło, że w domu porozumiewa się w języku ukraińskim, 13% – w języku rosyjskim, a kolejne 19% używa obu języków w mniej więcej równym stopniu.

Dla porównania, w 2020 roku 52% ankietowanych wskazało język ukraiński jako główny język komunikacji domowej, a rosyjski — 25%. Zatem w ciągu pięciu lat odsetek osób, które w domu posługują się głównie językiem ukraińskim, wzrósł o 11 punktów procentowych, podczas gdy odsetek osób rosyjskojęzycznych zmniejszył się o 12 punktów.

Jednocześnie wskaźniki te nie oznaczają, że przejście na język ukraiński przebiegło jednakowo we wszystkich regionach. Według danych tego samego badania na zachodzie kraju odsetek osób posługujących się w domu językiem ukraińskim utrzymał się na poziomie 85%. W regionach centralnych wzrosła ona z 62% w 2020 roku do 68% w 2025 roku. Na południu wskaźnik ten wzrósł z 22% do 39%, a na wschodzie – z 17% do 29%.

Zwyczaje językowe zmieniają się nie tylko w wyniku osobistych decyzji. Wpływ na nie mają środowisko rodzinne, praca, edukacja, korzystanie z mediów oraz otoczenie komunikacyjne. Część osób przechodzi na język ukraiński stopniowo: najpierw używa go w pracy lub w miejscach publicznych, a później — w rozmowach z przyjaciółmi i rodziną.

Dlatego ważne jest, aby odróżniać stosunek do języka ukraińskiego od faktycznych praktyk językowych. Osoba może popierać status języka ukraińskiego jako języka państwowego, korzystać z treści w języku ukraińskim, a jednocześnie nadal porozumiewać się po rosyjsku w domu. Zmiany w różnych sferach zachodzą w różnym tempie, a badania socjologiczne pozwalają prześledzić tę dynamikę.

Język ukraiński w sieciach społecznościowych: co pokazują badania

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian ostatnich lat stał się wzrost ilości treści w języku ukraińskim w sieciach społecznościowych. Język ukraiński coraz częściej pojawia się w filmach, formatach rozrywkowych, blogach, podcastach, recenzjach sprzętu, projektach edukacyjnych oraz transmisjach z gier.

Zgodnie z wynikami badania Centrum Analizy Treści, opublikowanego w grudniu 2025 roku, język ukraiński przeważał nad rosyjskim w ogólnej liczbie postów w sieciach społecznościowych. W badaniu, które objęło Facebooka, X, YouTube, TikTok i inne platformy, udział języka ukraińskiego wyniósł 70%, a rosyjskiego – 30%. Rok wcześniej stosunek ten wynosił 56% do 44%.

W celu przeprowadzenia analizy badacze zebrali około 1,3 mln wpisów opublikowanych w okresie od 15 września do 14 października 2025 r. przez użytkowników, którzy w swoich profilach wskazali Ukrainę lub ukraińskie regiony jako miejsce pobytu. Autorzy określili proporcje języków na podstawie częstotliwości występowania leksemów charakterystycznych dla języka ukraińskiego i rosyjskiego.

Szczególnie wyraźne zmiany odnotowano na platformach wideo. Według danych badania na YouTube udział treści w języku ukraińskim osiągnął 62%. W serwisie TikTok wyniosła ona 76% w porównaniu z 47% w 2024 roku. Świadczy to o tym, że język ukraiński jest coraz częściej wykorzystywany nie tylko w wiadomościach i materiałach edukacyjnych, ale także w treściach rozrywkowych, z których korzystają młodzi odbiorcy.

Badacze odnotowali również różnice między regionami. W pięciu zachodnich obwodach udział postów w języku ukraińskim sięgnął co najmniej 97%. W Kijowie wzrósł do 77%. Jednocześnie w obwodzie odeskim w badanej puli postów język ukraiński stanowił 44%, a rosyjski – 56%.

Wzrost liczby publikacji w języku ukraińskim jest istotny z kilku powodów. Po pierwsze, użytkownicy zyskują więcej możliwości korzystania z informacji i rozrywki w języku ukraińskim. Po drugie, autorzy treści mogą rozwijać własne projekty i budować grono odbiorców wokół języka państwowego.

Po trzecie, sieci społecznościowe wpływają na nawyki językowe młodzieży: gdy popularni blogerzy, muzyka, humor, transmisje z gier i materiały edukacyjne są dostępne w języku ukraińskim, staje się on naturalnym językiem nie tylko nauki czy oficjalnych komunikatów, ale także codziennego spędzania wolnego czasu.

Rzeczniczka ds. języka zwróciła się do Google w sprawie wyników wyszukiwania w języku rosyjskim

Kwestia obecności języka ukraińskiego w przestrzeni cyfrowej wykroczyła poza ramy sieci społecznościowych. W październiku 2026 roku pełnomocniczka ds. ochrony języka państwowego Olena Iwanowska poinformowała, że zwróciła się do centrali Google w związku z przypadkami, w których wyszukiwarka wyświetla wyniki w języku rosyjskim w odpowiedzi na zapytania w języku ukraińskim.

Według rzeczniczki na problem ten zwrócili uwagę ukraińscy żołnierze i weterani. Zgłaszali oni sytuacje, w których użytkownik wpisuje zapytanie w języku ukraińskim, ale otrzymuje strony w języku rosyjskim. Jako jeden z możliwych czynników Iwanowska wskazała położenie geograficzne użytkownika, które jest brane pod uwagę przez algorytmy wyszukiwania.

Samo pojawienie się wyników w języku rosyjskim niekoniecznie oznacza, że wyszukiwarka ignoruje język zapytania. Na wyniki mogą wpływać dostępność materiałów, ich trafność, ustawienia użytkownika, region oraz inne sygnały uwzględniane przez algorytmy wyszukiwania.

Jednak zwrócenie uwagi przez rzeczniczkę praw obywatelskich porusza szerszą kwestię: czy osoba poszukująca informacji w języku ukraińskim ma wystarczające możliwości uzyskania wysokiej jakości odpowiedzi właśnie w tym języku.

Ma to znaczenie nie tylko z punktu widzenia wygody. Wyszukiwarki są jednym z głównych sposobów dostępu do informacji, materiałów edukacyjnych, usług publicznych i wiadomości. Jeśli strony w języku ukraińskim są niedostatecznie reprezentowane lub ustępują pod względem widoczności materiałom w innych językach, użytkownicy mogą częściej przechodzić do źródeł rosyjskojęzycznych, nawet jeśli świadomie formułują zapytanie w języku ukraińskim.

Dlaczego Ukraina potrzebuje państwowego tezaurusa języka ukraińskiego

Kolejnym kierunkiem, który Olena Iwanowska określiła jako strategiczny, stało się stworzenie Państwowego elektronicznego tezaurusa języka ukraińskiego. Według niej zasób ten powinien obejmować formy słowne i dialekty i może być wykorzystywany w szczególności do lepszego szkolenia dużych modeli językowych, które stanowią podstawę współczesnych systemów sztucznej inteligencji.

Tezaurus to ustrukturyzowany zasób językowy, który pomaga usystematyzować słowa, ich znaczenia oraz powiązania między pojęciami. Dla narzędzi cyfrowych dane te mogą być przydatne podczas analizy tekstów, wyszukiwania informacji, rozpoznawania mowy oraz tworzenia modeli językowych.

Język ukraiński ma swoje specyficzne cechy gramatyczne, odmianę, zwroty frazeologiczne, dialekty i konteksty kulturowe. Dlatego sprawne działanie sztucznej inteligencji w języku ukraińskim wymaga czegoś więcej niż tylko zdolności do generowania poprawnych gramatycznie zdań. System musi rozumieć znaczenie słów w konkretnej sytuacji, rozróżniać styl oficjalny od potocznego, poprawnie radzić sobie z ukraińskimi imionami i nazwami geograficznymi oraz nie przenosić mechanicznie konstrukcji z innych języków.

Jednym z problemów pozostaje nierównomierność danych cyfrowych. Jeśli dany język jest reprezentowany w korpusach szkoleniowych w mniejszym stopniu niż inne, model może gorzej radzić sobie z jego rzadką leksyką, dialektami lub terminologią wąskospecjalistyczną. Jednocześnie jakość zależy od konkretnego narzędzia, ilości i jakości materiałów szkoleniowych, a także sposobu ich wykorzystania.

Rozwój języka ukraińskiego w technologiach wymaga współpracy instytucji państwowych, naukowców, językoznawców, programistów i mediów. Ważne są nie tylko słowniki i tezaurusy, ale także otwarte korpusy językowe, wysokiej jakości zbiory danych, narzędzia do sprawdzania tekstów oraz zasoby do rozpoznawania mowy ukraińskiej.

Sztuczna inteligencja otwiera jednocześnie dodatkowe możliwości. Może pomagać w redagowaniu tekstów, tworzeniu napisów, rozpoznawaniu mowy, tłumaczeniu materiałów oraz zwiększaniu dostępności treści cyfrowych. Jednak systemy automatyczne nie zawsze poprawnie oddają treść, dlatego ważne teksty wymagają weryfikacji i redakcji.

Dlaczego obecność języka ukraińskiego w przestrzeni cyfrowej ma znaczenie

Przestrzeń cyfrowa już dawno przestała być jedynie miejscem komunikacji. Ludzie uczą się w niej, pracują, korzystają z usług publicznych, kupują towary, szukają informacji i wchodzą w interakcję z technologiami. Dlatego język, w którym dostępne są te możliwości, wpływa na codzienne doświadczenia użytkowników.

Ukraińska wersja strony internetowej, aplikacji lub serwisu internetowego to nie tylko tłumaczenie menu. Ważne jest, aby użytkownik mógł w pełni wykonywać potrzebne czynności, otrzymywać zrozumiałe komunikaty, znajdować informacje oraz zwracać się do działu pomocy w języku urzędowym.

Ukraińskie ustawodawstwo określa wymagania dotyczące stosowania języka państwowego w różnych dziedzinach, w szczególności w internetowych reprezentacjach przedsiębiorstw oraz w obsłudze konsumentów. Jednak sama obecność wersji w języku ukraińskim nie gwarantuje jeszcze jednakowo wysokiej jakości doświadczenia. Tłumaczenie może być niekompletne, instrukcje – nieaktualne, a automatyczne komunikaty – zawierać błędy lub nienaturalne konstrukcje. W przypadku złożonych serwisów ważne jest nie tylko przetłumaczenie interfejsu, ale także dostosowanie terminologii, kontekstu i logiki interakcji.

Nie mniej ważna jest dostępność informacji w wyszukiwarkach. Jeśli materiały w języku ukraińskim są regularnie publikowane, prawidłowo ustrukturyzowane i odpowiadają na zapytania użytkowników, mają większe szanse na to, by je znaleźć. Dotyczy to wiadomości, materiałów edukacyjnych, instrukcji, recenzji, tekstów popularnonaukowych oraz zasobów branżowych.

Od jakości takich treści zależy, czy dana osoba będzie w stanie znaleźć w języku ukraińskim odpowiedź na konkretne pytanie, zrozumieć daną technologię lub uzyskać potrzebną usługę. Jeśli brakuje informacji, użytkownicy mogą przechodzić na inne języki, nawet jeśli w życiu codziennym preferują język ukraiński.

Jakie wyzwania językowe pozostają

Pomimo rosnącej obecności języka ukraińskiego w przestrzeni publicznej i cyfrowej zmiany nie zachodzą w jednakowym tempie. W różnych regionach, rodzinach i środowiskach zawodowych utrzymują się różnice w praktykach językowych. Część osób używa języka ukraińskiego w sytuacjach oficjalnych, ale w komunikacji prywatnej powraca do innego języka.

Kolejnym wyzwaniem jest dostępność wysokiej jakości treści dla różnych odbiorców. W języku ukraińskim potrzebne są nie tylko wiadomości i komunikaty urzędowe, ale także współczesna literatura piękna, wyjaśnienia naukowe, kursy zawodowe, projekty rozrywkowe, materiały dla dzieci oraz zasoby specjalistyczne. Im szerszy wybór, tym łatwiej jest posługiwać się językiem państwowym we wszystkich sferach życia.

Na szczególną uwagę zasługuje jakość językowa. Wzrost liczby publikacji nie zawsze idzie w parze z odpowiednią redakcją. Automatyczne tłumaczenia, kalka językowa, błędy i nieprawidłowe użycie terminów mogą szybko się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Stwarza to zapotrzebowanie na dostępne słowniki, narzędzia redakcyjne, konsultacje językowe i wysokiej jakości zasoby edukacyjne.

Jednocześnie wsparcie dla języka ukraińskiego nie ogranicza się do poprawiania błędów czy formalnego przestrzegania wymogów. Ważne jest, aby ludzie mogli łatwo znaleźć potrzebne materiały, skorzystać z usług, uczyć się i komunikować się w języku ukraińskim bez dodatkowych barier. To właśnie praktyczna dostępność decyduje o tym, na ile w pełni język funkcjonuje we współczesnym społeczeństwie.

Jak będzie się dalej rozwijał język ukraiński

Dzień Pisma i Języka Ukraińskiego przypomina nie tylko o historii, ale także o codziennym używaniu języka ukraińskiego. W ciągu lat trwającej na pełną skalę wojny język ten umocnił swoją pozycję w wielu dziedzinach, a media społecznościowe i platformy cyfrowe stały się ważnymi miejscami jego rozpowszechniania. Jednocześnie nawyki językowe zmieniają się stopniowo, a obecność języka ukraińskiego w internecie zależy od ciągłego tworzenia wysokiej jakości treści.

Kolejnym etapem może być nie tylko zwiększenie liczby publikacji w języku ukraińskim, ale także poszerzenie zakresu tematów i formatów dostępnych w języku państwowym. Dotyczy to edukacji, nauki, technologii, komunikacji zawodowej oraz narzędzi sztucznej inteligencji.

Ważnym wskaźnikiem będzie to, jak łatwo ludzie będą mogli uzyskać potrzebne informacje w języku ukraińskim, korzystać z usług cyfrowych i wchodzić w interakcję z nowymi technologiami. W końcu pełnoprawna obecność języka we współczesnym świecie zależy nie tylko od jego formalnego statusu, ale także od możliwości korzystania z niego na co dzień – w domu, w pracy, podczas nauki oraz w przestrzeni cyfrowej.

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