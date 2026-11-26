W 2025 roku w Ukrainie złożono 2861 deklaracji dotyczących kryptowalut. To o 16% więcej niż rok wcześniej.

Najwięcej oświadczeń dotyczących aktywów kryptowalutowych złożyli funkcjonariusze Policji Narodowej, prokuratury oraz żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wśród posłów do Rady Najwyższej kryptowaluty wykazało w zeznaniach 16 z 391 parlamentarzystów — stanowi to około 4%.

Największy portfel kryptowalutowy spośród posłów zadeklarował przewodniczący parlamentarnej Komisji ds. Polityki Ekologicznej i Gospodarki Środowiskowej Oleg Bondarenko. Chodzi o 80 bitcoinów, których wartość szacuje się na około 223 mln hrywien.

Jednocześnie poseł-rekordzista zadeklarował 278,8 mln hrywien wyłącznie w bitcoinach.

Ponad jedna czwarta wszystkich oświadczeń dotyczących kryptowalut pochodziła z Kijowa — 820 dokumentów.

Pod względem liczby takich deklaracji kolejne miejsca zajęły:

obwód kijowski — 277;

obwód dniepropetrowski — 215;

obwód charkowski — 200;

obwód lwowski — 174.

Osobno zaznaczono, że według danych Jednolitego Rejestru Państwowego w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2026 roku kobiety założyły na Ukrainie prawie 148,5 tysiąca nowych jednoosobowych działalności gospodarczych.

Dane te opublikował serwis Opendatabot, powołując się na Jednolity Państwowy Rejestr Deklaracji.

Komisja Rady Najwyższej ds. polityki antykorupcyjnej zatwierdziła odpowiedni projekt ustawy prezydenta. Poinformował o tym 24 listopada poseł Jarosław Żelezniak.

Rada Najwyższa 287 głosami przyjęła w pierwszej czytelności zainicjowany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego projekt ustawy nr 16220, który zmienia tryb deklarowania majątku i dochodów poszczególnych kategorii żołnierzy w czasie stanu wojennego.

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