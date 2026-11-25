W grudniu 2026 roku na Ukrainie obchodzone będzie szereg świąt państwowych, wojskowych, zawodowych, międzynarodowych i kościelnych. Wśród nich znajdują się: Dzień Sił Zbrojnych Ukrainy, Dzień Wojsk Lądowych, Dzień św. Mikołaja, Dzień Energetyka oraz Boże Narodzenie. W tym miesiącu uczczone zostaną również osoby, które brały udział w likwidacji skutków awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu.

Ukraińcy będą witać Nowy Rok 2027 w nocy z czwartku, 31 grudnia, na piątek, 1 stycznia.

Mogę również przygotować ilustrację tematyczną do artykułu o świętach w grudniu 2026 roku.

W grudniu nie będzie żadnych dodatkowych obowiązkowych dni wolnych. Ze względu na obowiązywanie stanu wojennego przepisy Kodeksu pracy dotyczące dni świątecznych i dni wolnych od pracy nie mają zastosowania.

Kalendarz dni roboczych i wolnych

Grudzień 2026 r. liczy 31 dni kalendarzowych. Przy standardowym pięciodniowym tygodniu pracy Ukraińcy będą mieli 23 dni robocze i osiem dni wolnych.

Dni robocze: 1–4, 7–11, 14–18, 21–25 oraz 28–31 grudnia (23 dni robocze).

Dni wolne: 5–6, 12–13, 19–20 oraz 26–27 grudnia (osiem dni wolnych).

Zgodnie z ustawą Ukrainy „O organizacji stosunków pracy w warunkach stanu wojennego” dni świąteczne nie stanowią podstawy do obowiązkowego przyznania dodatkowych dni wolnych ani do przeniesienia dni roboczych.

Boże Narodzenie, 25 grudnia, przypada w tym roku w piątek. W normalnych warunkach dzień ten jest dniem świątecznym i wolnym od pracy zgodnie z art. 73 Kodeksu Pracy Ukrainy. Jednak w czasie stanu wojennego odpowiedni przepis nie ma zastosowania.

Ostatni dzień roku, 31 grudnia, przypada w czwartek i zgodnie ze standardowym harmonogramem również będzie dniem roboczym. Pracodawcy mogą samodzielnie ustalać dodatkowe dni wolne.

W grudniu na Ukrainie obchodzone są święta poświęcone żołnierzom, którzy wykonują zadania związane z ochroną niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej państwa.

4 grudnia – Dzień Sił Rakietowych i Artylerii;

6 grudnia – Dzień Sił Zbrojnych Ukrainy;

12 grudnia – Dzień Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jedną z najważniejszych świąt państwowych tego miesiąca jest Dzień Sił Zbrojnych Ukrainy. Święto to ustanowiono na cześć uchwalenia przez Radę Najwyższą Ukrainy 6 grudnia 1991 r. ustawy Ukrainy „O Siłach Zbrojnych Ukrainy”.

Szczególne miejsce w grudniowym kalendarzu zajmują daty związane z kształtowaniem się państwowości ukraińskiej, prawami obywatelskimi oraz oddaniem hołdu uczestnikom akcji likwidacji katastrof technogenicznych:

1 grudnia – rocznica ogólnoukraińskiego referendum w sprawie ogłoszenia niepodległości Ukrainy;

10 grudnia – Dzień Praw Człowieka;

14 grudnia – Dzień Uhonorowania osób uczestniczących w likwidacji skutków awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu;

25 grudnia – Boże Narodzenie.

Święta zawodowe w grudniu

W ostatnim miesiącu roku swoje święta zawodowe będą obchodzić pracownicy prokuratury, urzędów statystycznych, organów samorządu lokalnego, wymiaru sprawiedliwości, sektora energetycznego oraz dyplomacji.

1 grudnia – Dzień pracowników prokuratury;

5 grudnia – Dzień pracowników urzędów statystycznych;

7 grudnia – Dzień samorządu lokalnego;

15 grudnia – Dzień pracowników sądownictwa;

17 grudnia – Dzień Pracownika Państwowej Służby Egzekucyjnej;

19 grudnia – Dzień Adwokatury;

22 grudnia – Dzień Energetyki oraz Dzień Pracowników Służby Dyplomatycznej Ukrainy;

24 grudnia – Dzień pracowników archiwów Ukrainy;

29 grudnia – Dzień struktur informacyjnych i medialnych Ministerstwa Obrony Ukrainy oraz Sił Zbrojnych Ukrainy

Międzynarodowe dni w grudniu

W grudniu obchodzone są również międzynarodowe dni poświęcone ochronie praw człowieka, działalności wolontariackiej, ochronie zdrowia, walce z korupcją oraz rozwojowi współpracy międzynarodowej.

1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS;

2 grudnia – Międzynarodowy Dzień Walki o Zniesienie Niewolnictwa;

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych;

5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza i Światowy Dzień Gleby;

7 grudnia – Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego;

9 grudnia – Międzynarodowy Dzień Walki z Korupcją oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa;

10 grudnia – Dzień Praw Człowieka;

11 grudnia – Międzynarodowy Dzień Gór;

12 grudnia – Międzynarodowy Dzień Powszechnego Dostępu do Opieki Zdrowotnej;

18 grudnia – Międzynarodowy Dzień Migranta;

20 grudnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi;

27 grudnia – Międzynarodowy Dzień Gotowości Antiepidemicznej.

Ponadto w drugą niedzielę grudnia na Ukrainie tradycyjnie obchodzi się Dzień Dobroczynności. W 2026 roku data ta przypada na 13 grudnia.