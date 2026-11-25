Święta państwowe i międzynarodowe w grudniu 2026 roku – kiedy Ukraińcy będą obchodzić Boże Narodzenie
W grudniu 2026 roku na Ukrainie obchodzone będzie szereg świąt państwowych, wojskowych, zawodowych, międzynarodowych i kościelnych. Wśród nich znajdują się: Dzień Sił Zbrojnych Ukrainy, Dzień Wojsk Lądowych, Dzień św. Mikołaja, Dzień Energetyka oraz Boże Narodzenie. W tym miesiącu uczczone zostaną również osoby, które brały udział w likwidacji skutków awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu.
Ukraińcy będą witać Nowy Rok 2027 w nocy z czwartku, 31 grudnia, na piątek, 1 stycznia.
Mogę również przygotować ilustrację tematyczną do artykułu o świętach w grudniu 2026 roku.
W grudniu nie będzie żadnych dodatkowych obowiązkowych dni wolnych. Ze względu na obowiązywanie stanu wojennego przepisy Kodeksu pracy dotyczące dni świątecznych i dni wolnych od pracy nie mają zastosowania.
Kalendarz dni roboczych i wolnych
Grudzień 2026 r. liczy 31 dni kalendarzowych. Przy standardowym pięciodniowym tygodniu pracy Ukraińcy będą mieli 23 dni robocze i osiem dni wolnych.
Dni robocze: 1–4, 7–11, 14–18, 21–25 oraz 28–31 grudnia (23 dni robocze).
Dni wolne: 5–6, 12–13, 19–20 oraz 26–27 grudnia (osiem dni wolnych).
Zgodnie z ustawą Ukrainy „O organizacji stosunków pracy w warunkach stanu wojennego” dni świąteczne nie stanowią podstawy do obowiązkowego przyznania dodatkowych dni wolnych ani do przeniesienia dni roboczych.
Boże Narodzenie, 25 grudnia, przypada w tym roku w piątek. W normalnych warunkach dzień ten jest dniem świątecznym i wolnym od pracy zgodnie z art. 73 Kodeksu Pracy Ukrainy. Jednak w czasie stanu wojennego odpowiedni przepis nie ma zastosowania.
Ostatni dzień roku, 31 grudnia, przypada w czwartek i zgodnie ze standardowym harmonogramem również będzie dniem roboczym. Pracodawcy mogą samodzielnie ustalać dodatkowe dni wolne.
W grudniu na Ukrainie obchodzone są święta poświęcone żołnierzom, którzy wykonują zadania związane z ochroną niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej państwa.
- 4 grudnia – Dzień Sił Rakietowych i Artylerii;
- 6 grudnia – Dzień Sił Zbrojnych Ukrainy;
- 12 grudnia – Dzień Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy.
Jedną z najważniejszych świąt państwowych tego miesiąca jest Dzień Sił Zbrojnych Ukrainy. Święto to ustanowiono na cześć uchwalenia przez Radę Najwyższą Ukrainy 6 grudnia 1991 r. ustawy Ukrainy „O Siłach Zbrojnych Ukrainy”.
Szczególne miejsce w grudniowym kalendarzu zajmują daty związane z kształtowaniem się państwowości ukraińskiej, prawami obywatelskimi oraz oddaniem hołdu uczestnikom akcji likwidacji katastrof technogenicznych:
- 1 grudnia – rocznica ogólnoukraińskiego referendum w sprawie ogłoszenia niepodległości Ukrainy;
- 10 grudnia – Dzień Praw Człowieka;
- 14 grudnia – Dzień Uhonorowania osób uczestniczących w likwidacji skutków awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu;
- 25 grudnia – Boże Narodzenie.
Święta zawodowe w grudniu
W ostatnim miesiącu roku swoje święta zawodowe będą obchodzić pracownicy prokuratury, urzędów statystycznych, organów samorządu lokalnego, wymiaru sprawiedliwości, sektora energetycznego oraz dyplomacji.
- 1 grudnia – Dzień pracowników prokuratury;
- 5 grudnia – Dzień pracowników urzędów statystycznych;
- 7 grudnia – Dzień samorządu lokalnego;
- 15 grudnia – Dzień pracowników sądownictwa;
- 17 grudnia – Dzień Pracownika Państwowej Służby Egzekucyjnej;
- 19 grudnia – Dzień Adwokatury;
- 22 grudnia – Dzień Energetyki oraz Dzień Pracowników Służby Dyplomatycznej Ukrainy;
- 24 grudnia – Dzień pracowników archiwów Ukrainy;
- 29 grudnia – Dzień struktur informacyjnych i medialnych Ministerstwa Obrony Ukrainy oraz Sił Zbrojnych Ukrainy
Międzynarodowe dni w grudniu
W grudniu obchodzone są również międzynarodowe dni poświęcone ochronie praw człowieka, działalności wolontariackiej, ochronie zdrowia, walce z korupcją oraz rozwojowi współpracy międzynarodowej.
- 1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS;
- 2 grudnia – Międzynarodowy Dzień Walki o Zniesienie Niewolnictwa;
- 3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych;
- 5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza i Światowy Dzień Gleby;
- 7 grudnia – Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego;
- 9 grudnia – Międzynarodowy Dzień Walki z Korupcją oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa;
- 10 grudnia – Dzień Praw Człowieka;
- 11 grudnia – Międzynarodowy Dzień Gór;
- 12 grudnia – Międzynarodowy Dzień Powszechnego Dostępu do Opieki Zdrowotnej;
- 18 grudnia – Międzynarodowy Dzień Migranta;
- 20 grudnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi;
- 27 grudnia – Międzynarodowy Dzień Gotowości Antiepidemicznej.
Ponadto w drugą niedzielę grudnia na Ukrainie tradycyjnie obchodzi się Dzień Dobroczynności. W 2026 roku data ta przypada na 13 grudnia.
Zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim Cerkwi Prawosławnej Ukrainy w grudniu obchodzi się szereg ważnych świąt religijnych, wśród których znajdują się Dzień św. Mikołaja oraz Boże Narodzenie.
- 4 grudnia – święta wielkiej męczenniczki Barbary;
- 6 grudnia – świętego Mikołaja Cudotwórcy;
- 9 grudnia – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny przez sprawiedliwą Annę;
- 12 grudnia – świętego Spirydona z Trimifuntu;
- 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia (Święty Wieczór);
- 25 grudnia – Boże Narodzenie;
- 26 grudnia – Święto Matki Bożej;
- 27 grudnia – świętego pierwszomęczennika i archidiakona Szczepana;
- 31 grudnia – czcigodnej Melanii Rzymianki (Malanki).
Przez większą część grudnia trwać będzie post bożonarodzeniowy, który rozpoczął się 15 listopada i zakończy się 24 grudnia.
Pamiętne daty grudnia
Szczególne miejsce w grudniowym kalendarzu zajmują wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości Ukrainy, ochroną praw człowieka oraz uhonorowaniem osób, które brały udział w likwidacji skutków katastrofy w Czarnobylu.
1 grudnia – rocznica ogólnoukraińskiego referendum w sprawie ogłoszenia niepodległości Ukrainy. W 2026 roku minie 35 lat od dnia głosowania, podczas którego ponad 90% uczestników poparło Akt ogłoszenia niepodległości Ukrainy.
10 grudnia – Dzień Praw Człowieka. Data ta upamiętnia przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.