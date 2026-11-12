13 listopada grupa badawcza Państwowej Służby Ukrainy ds. Polityki Etnicznej i Wolności Sumienia rozpocznie kontrolę Zarządu diecezji czerkaskiej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (Patriarchatu Moskiewskiego). Eksperci będą ustalać, czy istnieją oznaki powiązania diecezji z zagraniczną organizacją religijną, której działalność jest zakazana na Ukrainie.

„Odpowiednia decyzja została podjęta na mocy zarządzenia Państwowej Służby ds. Polityki Etnicznej i Wolności Sumienia w celu wykonania wymogów ustawy »O wolności sumienia i organizacjach religijnych« oraz procedury przeprowadzania dochodzenia w sprawie występowania oznak powiązania organizacji religijnych z zagranicznymi organizacjami religijnymi, których działalność jest zakazana na Ukrainie” — czytamy w komunikacie służby.

W Państwowej Służbie ds. Polityki Etnicznej podkreślono, że agencja działa wyłącznie w ramach obowiązującego prawa i z poszanowaniem wolności wyznania.

9 maja 2025 r. Rada Ministrów zatwierdziła procedurę przeprowadzania badań dotyczących występowania oznak powiązania organizacji religijnych z zagranicznymi strukturami religijnymi, których działalność jest zakazana na Ukrainie. Rząd określił również procedurę rozpatrywania spraw dotyczących potwierdzenia faktów wykorzystywania organizacji religijnych do propagandy ideologii „ruskiego świata”.

W lipcu 2025 r. Państwowa Służba ds. Polityki Etnicznej i Wolności Sumienia oświadczyła, że wykryła oznaki powiązania Cerkwi Prawosławnej Ukrainy (MP) z Rosyjską Cerkwią Prawosławną (RCP), której działalność jest zakazana na Ukrainie. W tym samym czasie urząd zatwierdził wykaz organizacji religijnych, które wchodzą w skład struktury UPC (MP) lub są z nią powiązane.

27 sierpnia 2025 r. Państwowa Służba ds. Polityki Etnicznej uznała UPC (MP) za powiązaną z RPC.

Pod koniec października 2025 r. agencja wykryła oznaki powiązania klasztoru w Koreczu (MP) z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym.

W maju 2026 roku Państwowa Służba ds. Polityki Etnicznej uznała klasztor „Golosiejowska Pustynia” należący do CPC (MP) za powiązany z RPC.

22 lipca 2026 r. służba poinformowała o wykryciu oznak powiązania Ławry Poczajowskiej z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym.

W połowie października 2026 r. Państwowa Służba ds. Polityki Etnicznej uznała diecezję zaporoską UPC (MP) za powiązaną z RPC.

Pod koniec października agencja wykryła również oznaki powiązania administracji diecezji baltowskiej UPC (MP) z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym.

Poinformowała o tym grupa badawcza Państwowej Służby Ukrainy ds. Polityki Etnicznej i Wolności Sumienia.

Wcześniej Państwowa Służba Ukrainy ds. Polityki Etnicznej i Wolności Sumienia uznała zarząd diecezji zaporoskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego za powiązany z Rosyjską Cerkwią Prawosławną, której działalność jest zakazana na Ukrainie. Informację tę podała Państwowa Służba ds. Polityki Etnicznej.

W obwodzie tarnopolskim Sąd Gospodarczy uwzględnił pozew prokuratury i orzekł o przywróceniu kościoła Pokrowskiego we wsi Stary Počajów do własności państwowej. Świątynia ta jest zabytkiem architektury o znaczeniu krajowym.

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