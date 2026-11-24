W ciągu prawie pięciu lat wojny na pełną skalę dyrektor Narodowego Muzeum Historii Ukrainy w czasie II wojny światowej Jurij Sawczuk spędził za granicą około 286 dni. Stało się to pretekstem dla działaczy społecznych do zakwestionowania zasadności niektórych podróży służbowych, z których część znacznie przekraczała czas trwania wydarzeń, w związku z którymi zostały zorganizowane.

Pojawiły się również pytania dotyczące finansowania podróży służbowych, sprawozdawczości, osobistego honorarium dyrektora za wykład w USA oraz niepowrotu jednego z pracowników muzeum po podróży do Szwecji.

RBC-Ukraina przeanalizowała dokumenty, stanowisko muzeum i samego Sawczuka, a także wymogi prawne, aby ustalić, na ile uzasadnione były zagraniczne podróże służbowe oraz czy wykorzystanie środków państwowych w czasie wojny jest odpowiednio kontrolowane.

Według danych organizacji społecznej „єЗАКОН” oraz samego muzeum, w latach 2022–2026 Jurij Sawczuk odwiedził 16 krajów w ramach 28–29 podróży służbowych i spędził poza Ukrainą około 286 dni.

W muzeum takie podróże tłumaczy się aktywną działalnością międzynarodową instytucji. W czasie wojny na pełną skalę Narodowe Muzeum Historii Ukrainy w II Wojnie Światowej stało się jednym z ważnych ośrodków dyplomacji kulturalnej oraz dokumentowania współczesnej wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Praca ta obejmuje organizację wystaw za granicą, współpracę z zagranicznymi instytucjami oraz gromadzenie świadectw dotyczących rosyjskiej agresji.

Zgodnie z oficjalnymi danymi muzeum, w tym samym okresie 60 pracowników odbyło 212 podróży służbowych o łącznym czasie trwania 1860 dni. Zorganizowali 26 wystaw na czterech kontynentach, z których 11 odbyło się pod kuratorstwem Sawczuka, przeprowadzili 20 wykładów, wzięli udział w 51 forach i nawiązali 63 partnerstwa instytucjonalne.

Jednak ogólne wyniki pracy zespołu nie rozwiewają wątpliwości dotyczących harmonogramu samego dyrektora. W szczególności aktywiści chcą ustalić, dlaczego niektóre z jego podróży służbowych trwały znacznie dłużej niż główne wydarzenia oraz jakie konkretne rezultaty przyniosły dodatkowe dni pobytu za granicą.

W oświadczeniu organizacji społecznej skierowanym do mediów mowa jest o wyjazdach służbowych, których koszty – według jej danych – pokrywał muzeum. Sama instytucja w odpowiedzi na zapytanie przedstawiła ogólne statystyki dotyczące wszystkich pracowników.

Zgodnie z tymi danymi 211 z 212 podróży służbowych zostało sfinansowanych przez strony przyjmujące, a także częściowo przez muzeum. W 24 przypadkach instytucja częściowo pokrywała koszty transportu. Dwa z tych przypadków dotyczyły dyrektora generalnego.

Według danych muzeum, w całości na jego koszt sfinansowano jedną podróż służbową Sawczuka – wyjazd do Londynu w 2023 roku w celu odebrania specjalnego wyróżnienia jury nagrody Museums + Heritage Awards.

Zatem nie wszystkie zagraniczne podróże dyrektora były opłacane ze środków muzeum. Jednocześnie ogólne dane statystyczne nie pozwalają ustalić, kto dokładnie i w jakim zakresie finansował każdą z jego podróży służbowych.

W niektórych przypadkach pytania dotyczą nie tylko kosztów, ale także czasu trwania pobytu za granicą.

Jednym z takich przypadków jest podróż służbowa do Wielkiej Brytanii w dniach od 3 do 15 maja 2023 roku. Oficjalnym celem wyjazdu była wymiana doświadczeń z brytyjskimi muzeami, nawiązanie kontaktów oraz informowanie o rosyjskiej agresji.

W piśmie Ministerstwa Kultury wspomniano również o pozyskaniu pomocy charytatywnej i inwestycji na potrzeby modernizacji technicznej muzeum.

Zgodnie z dokumentami przeanalizowanymi przez autorów petycji zaproszenie było skierowane osobiście do Sawczuka, a główne wydarzenie odbyło się 10 maja. Tym samym udokumentowany udział w nim obejmował jedynie jeden dzień z trzynastu dni trwania podróży służbowej.

W sprawozdaniu muzeum za maj autorzy petycji nie znaleźli informacji o pozyskanej pomocy ani inwestycjach. Koszt podróży oszacowali na 106 072 hrywien i twierdzą, że został on pokryty ze środków muzeum.

W zaświadczeniu instytucja informuje, że jedyna w pełni sfinansowana przez nią podróż służbowa dyrektora do Londynu w 2023 roku była związana z otrzymaniem nagrody Museums + Heritage Awards. Z przekazanych materiałów nie wynika do końca jasno, w jaki sposób wpis ten ma się do podróży w dniach 3–15 maja, o której mowa w petycji.

Pozostaje zatem pytanie: czym Savchuk zajmował się w Wielkiej Brytanii przez pozostałe dwanaście dni i jakie wyniki miała przynieść ta część podróży służbowej?

Kolejna dłuższa podróż odbyła się do Włoch i Polski w dniach od 31 października do 14 listopada 2023 roku. Jej oficjalnym celem były spotkania dotyczące współpracy w zakresie ochrony i renowacji ukraińskiego dziedzictwa kulturowego.

Zgodnie z dokumentami, które otrzymali autorzy petycji, zaproszenie od Włoskiego Instytutu Fizyki Jądrowej było skierowane osobiście do Sawczuka. Ponadto wśród przekazanych materiałów nie było umowy o współpracy między instytucjami.

W sprawozdaniu muzeum za listopad autorzy apelu nie znaleźli konkretnych wyników tej podróży. Osobiste zaproszenie dyrektora jest powszechną praktyką w kontaktach międzynarodowych, a prawo nie wymaga zawierania odrębnej umowy przed każdą podróżą służbową.

Jednak aktywiści chcą dowiedzieć się, co dokładnie udało się osiągnąć w ciągu dwóch tygodni, z kim spotykał się dyrektor, co uzgodniły strony oraz czy kontakty te przerodziły się w konkretne projekty muzealne. W dostępnych dokumentach nie ma szczegółowej odpowiedzi na te pytania.

Nie mniej pytań budzi podróż do Portugalii w dniach od 29 kwietnia do 6 maja 2024 roku. Sawczuk przebywał w mieście Portimão przez osiem dni. Oficjalnym celem była udział w konferencji European Museum of the Year Award 2024, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie współpracy z instytucjami kulturalnymi w Portugalii.

Zgodnie z programem konferencji, który przeanalizowali autorzy petycji, wystąpienie dyrektora zaplanowano na 3 maja w godzinach 14:20–15:20. Miał on wziąć udział w dyskusji panelowej wraz z przedstawicielami innych muzeów.

W sprawozdaniu muzeum za maj autorzy apelu nie znaleźli również konkretnych wyników podróży ani informacji o porozumieniach z portugalskimi instytucjami.

Jednocześnie konferencja mogła nie być jedynym celem podróży służbowej, ponieważ mogły odbywać się dodatkowe spotkania. Jednak w dokumentach, które są w posiadaniu redakcji, nie ma mowy o innych wydarzeniach ani rozmowach.

Aktywiści zadają pytanie, dlaczego na udział w godzinnej dyskusji panelowej potrzeba było ośmiu dni i jakie dodatkowe rezultaty przyniosła ta podróż.

Na szczególną uwagę zasługuje podróż służbowa Sawczuka do Stanów Zjednoczonych, Norwegii i Holandii w dniach od 2 do 16 marca 2026 roku. Oficjalnym celem podróży był wykład dla wykładowców i studentów Uniwersytetu Miami w Oxfordzie w stanie Ohio.

Zaproszenie zostało skierowane osobiście do Sawczuka, a uniwersytet zaproponował mu honorarium w wysokości 1000 dolarów. Muzeum potwierdza, że dyrektor otrzymał tę kwotę za publiczny wykład pt. „Muzeum wojny w czasie wojny”.

W oświadczeniu przekazanym RBC-Ukraina muzeum poinformowało również, że w latach 2022–2026 honoraria za działalność publiczną otrzymało 11 pracowników na łączną kwotę ponad 6,2 tysiąca dolarów. Savczuk otrzymał jedną taką wypłatę – 1000 dolarów. Pod względem łącznej kwoty honorariów zajmuje trzecie miejsce wśród pracowników instytucji.

Jednak w organizacji społecznej zwracają uwagę, że w raporcie z podróży służbowej z dnia 23 marca 2026 r. Sawczuk wskazał wykład jako wystąpienie w imieniu muzeum, ale nie wspomniał o otrzymanym wynagrodzeniu.

W związku z tym pojawiło się pytanie: czy dyrektor występował jako kierownik instytucji państwowej, czy jako prywatny wykładowca?

„Jeśli wykład był częścią zadania służbowego, dlaczego honorarium otrzymał osobiście dyrektor, a nie muzeum? A jeśli była to jego prywatna działalność dydaktyczna, dlaczego wyjazd został sformalizowany jako służbowa podróż?” – pytają działacze społeczni.

Ważne jest, że honorarium za wykład i koszty podróży to dwie różne kwestie. Muzeum nie informuje, czy w całości sfinansowało tę podróż służbową. Jednak sposób rozliczenia osobistego wynagrodzenia ma znaczenie, ponieważ od tego zależy, czy mogą pojawić się pytania dotyczące konfliktu interesów i deklarowania dochodów.

Osobna sprawa dotyczy podróży służbowej do Szwecji w styczniu 2024 roku. Wówczas czterech pracowników muzeum wysłano do Sztokholmu w celu zorganizowania i montażu wystawy „Skrzyżowanie dróg: Szwecja – Ukraina (1000 lat)” w Muzeum Armii Szwedzkiej.

Wśród nich był Andrij Artemenko – kierownik działu technologii informacyjnych. W muzeum wyjaśniają, że jego udział był niezbędny do pracy nad częścią technologiczną i multimedialną wystawy.

Jednocześnie zaproszenie Narodowych Muzeów Historii Wojskowości Szwecji z dnia 29 grudnia 2023 r., do którego odwołują się autorzy apelu, dotyczyło czterech pracowników, którzy mieli zapewnić transport eksponatów muzealnych z Kijowa do Sztokholmu.

W związku z tym pojawiło się pytanie, dlaczego do eskorty eksponatów zaangażowano właśnie specjalistę IT i w jaki sposób sformalizowano jego wyjazd.

W odpowiedzi na zapytanie muzeum potwierdziło, że po zakończeniu podróży służbowej 22 stycznia 2024 r. Andrij Artemenko nie powrócił na Ukrainę. Instytucja poinformowała również, że powiadomiła o tym Ministerstwo Kultury.

Czy w muzeum przeprowadzono wewnętrzną kontrolę? Czy ustalono przyczyny niepowrotu pracownika oraz sprawdzono dokumenty, które stanowiły podstawę jego wyjazdu? W oświadczeniu muzeum informuje o samym fakcie niepowrotu i powiadomieniu ministerstwa, ale nie opisuje dalszych działań.

Sam fakt przebywania za granicą przez kilkaset dni nie stanowi naruszenia prawa. Jak wyjaśnia Anna Salienko, prawniczka z kancelarii „Prykhodko i Partnerzy”, prawo nie ustanawia ogólnego rocznego limitu liczby dni, które dyrektor muzeum państwowego może spędzić w podróży służbowej.

Ograniczenie do 60 dni dotyczy jednej podróży. Kolejny limit – 60 dni w roku – obowiązuje urzędników państwowych. Dyrektor instytucji państwowej nie należy jednak do tej kategorii.

Nie oznacza to jednak, że długość podróży służbowych nie ma żadnego znaczenia.

Uchwała Rady Ministrów nr 710 wymaga oszczędnego wykorzystywania środków państwowych, zmniejszenia liczby pracowników wysyłanych w podróże służbowe oraz skrócenia czasu ich pobytu za granicą. Uchwała nr 698 zaleca minimalizowanie podróży zagranicznych kierowników instytucji budżetowych oraz kontrolowanie ich wyników.

Osobiste zaproszenie dyrektora może stanowić podstawę do wyjazdu służbowego. Prawo nie wymaga, aby między muzeum a stroną przyjmującą koniecznie podpisano protokół ustaleń lub umowę.

Najważniejsze jest, aby organizacja działała w odpowiedniej dziedzinie, a sama podróż dotyczyła działalności muzeum.

Jeśli jednak dyrektor jest zapraszany jako osoba prywatna – na przykład w celu wygłoszenia wykładu za honorarium lub wystąpienia w charakterze niezależnego eksperta – nie stanowi to już zadania służbowego muzeum.

Zdaniem Anny Salienko nie należy rejestrować takiej podróży jako podróży służbowej.

Dyrektor sam podpisuje rozkaz dotyczący własnej podróży służbowej. Nie oznacza to jednak, że zawsze może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące wyjazdu za granicę.

Zgodnie z ogólną zasadą określoną w rozporządzeniu nr 710 takie wyjazdy pracowników instytucji państwowych wymagają zgody organu, w którego kompetencjach znajduje się dana instytucja. W przypadku muzeum państwowego jest to Ministerstwo Kultury.

Istnieją jednak wyjątki, które zależą od źródła finansowania podróży.

Zgoda nie jest wymagana, jeśli wyjazd jest w całości opłacany przez stronę przyjmującą lub środki pochodzą z dotacji, międzynarodowej pomocy technicznej lub darowizn.

W przypadku krajowych instytucji kultury istnieje jeszcze jeden wyjątek: zgoda nie jest wymagana, jeśli podróż służbowa jest finansowana ze specjalnego funduszu lub z dochodów własnych i wiąże się z międzynarodową współpracą kulturalną.

Dlatego też, aby ocenić, czy dyrektor powinien był uzgodnić konkretną podróż z ministerstwem, należy najpierw ustalić źródło jej finansowania.

Nie ma ogólnego zakazu przyjmowania honorariów przez dyrektora muzeum państwowego. Problem może pojawić się wtedy, gdy otrzymuje on pieniądze osobiście za pracę, którą wykonuje jako kierownik instytucji i za którą już otrzymuje wynagrodzenie.

W takim przypadku mogą pojawić się pytania dotyczące konfliktu interesów oraz przestrzegania ograniczeń dotyczących przyjmowania prezentów.

Prawniczka wymienia dwa warianty rozliczania takich wypłat.

Jeśli wykład stanowi część działalności muzeum, honorarium może zostać przelane na rzecz instytucji na podstawie umowy. Jeśli natomiast jest to rzeczywiście prywatny wykład lub praca twórcza, dyrektor może otrzymać wynagrodzenie jako osoba fizyczna, ale musi je wykonywać poza godzinami pracy.

W tym ostatnim przypadku dochód zagraniczny należy zadeklarować, zapłacić od niego podatki oraz uwzględnić w corocznej deklaracji składanej do NAZK.

Kwestia ta dotyczy również podróży Sawczuka do USA, za którą otrzymał 1000 dolarów. Jeśli wykład był częścią zadania służbowego, pojawia się pytanie, dlaczego pieniądze otrzymał osobiście dyrektor, a nie muzeum. Jeśli była to praca prywatna – dlaczego sformalizowano ją jako służbową podróż?

Jeśli kontrola lub dochodzenie potwierdzą naruszenia podczas organizacji lub rozliczania podróży służbowych, odpowiedzialność może być różna – od upomnienia po zwolnienie lub postępowanie karne.

Zgodnie z prawem pracy pracownikowi można udzielić upomnienia lub go zwolnić. W przypadku kierownika instytucji państwowej przewidziano odrębną podstawę do zwolnienia – jednorazowe rażące naruszenie obowiązków służbowych (pkt 1 ust. 1 art. 41 Kodeksu pracy).

Ponadto umowę z dyrektorem można rozwiązać na podstawach przewidzianych w samej umowie (pkt 8 ust. 1 art. 36 Kodeksu pracy).

Jeżeli w wyniku działań urzędnika państwo poniosło szkodę materialną, można ją dochodzić od osoby winnej zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy. Na przykład, jeśli okaże się, że ze środków instytucji opłacono podróż, która w rzeczywistości nie miała charakteru służbowego.

Nad oszczędnym wykorzystaniem środków państwowych, w szczególności wydatków na podróże służbowe, czuwa Państwowa Służba Audytowa. Może ona sprawdzić zasadność wydatków oraz dostępność dokumentów je potwierdzających.

Przewidziana jest również odpowiedzialność administracyjna. Może ona zostać pociągnięta w szczególności za płatności budżetowe bez dokumentów potwierdzających lub niewłaściwe wykorzystanie środków (art. 164-12 Kodeksu o wykroczeniach).

Jeśli chodzi o honorarium osobiste, można sprawdzić, czy nie doszło do konfliktu interesów (art. 172-7 Kodeksu o wykroczeniach administracyjnych), naruszenie ograniczeń dotyczących prezentów (art. 172-5 Kodeksu o wykroczeniach administracyjnych) lub wymogów kontroli finansowej, w szczególności dotyczących deklarowania dochodów (art. 172-6 Kodeksu o wykroczeniach administracyjnych).

W przypadku poważniejszych naruszeń możliwa jest odpowiedzialność karna. Na przykład art. 191 Kodeksu Karnego Ukrainy dotyczy przywłaszczenia lub sprzeniewierzenia mienia poprzez nadużycie stanowiska służbowego. W kontekście podróży służbowych chodzi w szczególności o sytuację, w której prywatna podróż jest opłacana jako służbowa ze środków instytucji.

W zależności od okoliczności mogą również mieć zastosowanie przepisy dotyczące:

niewłaściwe wykorzystanie środków budżetowych na dużą skalę (art. 210 Kodeksu Karnego Ukrainy);

nadużycie władzy lub stanowiska służbowego (art. 364);

służbowe fałszowanie dokumentów (art. 366);

zaniedbania służbowe (art. 367);

uzyskanie bezprawnej korzyści (art. 368).

W tej sprawie organizacja społeczna „єЗАКОН” poinformowała, że zwróciła się do organów ścigania. Według informacji organizacji, Policja Narodowa prowadzi dochodzenie w sprawie ewentualnego przywłaszczenia lub roztrwonienia mienia na podstawie ust. 4 art. 191 Kodeksu Karnego Ukrainy. Jednocześnie w momencie publikacji niniejszego materiału redakcja nie otrzymała od Policji Narodowej potwierdzenia tej informacji.

Chodzi o dochodzenie przedprocesowe, a nie o ustalone winy dyrektora.

Osobno aktywiści poruszają kwestię ewentualnego nielegalnego przewiezienia pracownika przez granicę w ramach podróży służbowej do Szwecji. Jeśli śledztwo wykaże, że podróż Andriya Artemenka została zorganizowana w celu nielegalnego wyjazdu, a Savchuk świadomie mu w tym pomagał, działania dyrektora mogą zostać zbadane pod kątem występowania znamion przestępstwa zgodnie z art. 332 Kodeksu Karnego Ukrainy.

Aby dokonać takiej kwalifikacji prawnej, śledztwo musi ustalić umyślny udział kierownika w organizacji nielegalnego przewiezienia pracownika przez granicę państwową.

Po powrocie z podróży służbowej pracownik musi potwierdzić poniesione wydatki biletami, rachunkami za zakwaterowanie i innymi dokumentami. Prawo nie określa jednolitego, obowiązkowego formularza sprawozdania z wyników podróży.

Jednocześnie rząd zaleca składanie pisemnego sprawozdania zawierającego wnioski oraz potwierdzenia faktycznych wydatków. Wśród wyników mogą znajdować się porozumienia, wspólne wystawy, przekazane eksponaty lub pozyskane finansowanie.

Zatem prawo nie ogranicza ogólnej liczby dni, które dyrektor muzeum może spędzić za granicą. Jednak każda podróż służbowa musi być związana z działalnością instytucji, odpowiednio sformalizowana i uzasadniona. Ostateczną ocenę prawną konkretnych podróży Sawczuka mogą wydać jedynie organy kontrolne lub sąd.

Narodowe Muzeum Historii Ukrainy w czasie II wojny światowej odgrywa ważną rolę w zachowaniu pamięci i międzynarodowej promocji Ukrainy w czasie wojny na pełną skalę. Jego działalność międzynarodowa przynosi konkretne rezultaty: wystawy na czterech kontynentach, partnerstwa, wykłady oraz prezentacje historii Ukrainy za granicą.

Jednocześnie informacje o poszczególnych wyjazdach służbowych budzą pytania dotyczące ich czasu trwania, programu i wyników. Dlaczego niektóre wyjazdy trwały znacznie dłużej niż główne wydarzenia? Jakie spotkania odbywały się w pozostałe dni i co udało się uzgodnić? W jaki sposób rozliczono osobiste wynagrodzenie za wykład w USA? Co zrobiło muzeum po tym, jak pracownik nie powrócił z podróży służbowej, poza poinformowaniem właściwego ministerstwa?

W komentarzu dla RBC-Ukraina dyrektor muzeum Jurij Sawczuk określił zainteresowanie jego podróżami jako kampanię na zlecenie skierowaną przeciwko niemu.

Jednak poruszone kwestie dotyczą nie tylko osobiście dyrektora, ale także zaufania do ważnej instytucji państwowej oraz zasad zarządzania: w jaki sposób kierownictwo planuje podróże służbowe, składa z nich sprawozdania i wyjaśnia wykorzystanie środków publicznych.

Przejrzystość podróży służbowych jest kwestią rozliczalności wszystkich instytucji państwowych. Ich kierownictwo powinno wyjaśniać zasadność podróży zagranicznych, ich czas trwania, sposób finansowania oraz wyniki. Ogólne sprawozdania dotyczące działalności międzynarodowej to za mało – społeczeństwo ma prawo wiedzieć, w jaki sposób wykorzystywane są środki publiczne.

Przypomnijmy, że 30 października Państwowa Służba Graniczna Ukrainy zdementowała informację, jakoby były prokurator generalny Rusłan Kravczenko wyjechał za granicę „na wezwanie z Kijowa”. W Państwowej Służbie Granicznej Ukrainy oświadczono, że przekroczył on granicę we wrześniu na podstawie zgodnej z prawem i posiadał dokumenty dotyczące podróży służbowej. Rozmowa telefoniczna, o której mowa w doniesieniach, była częścią standardowej procedury informacyjnej, a nie zezwoleniem na wyjazd.

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