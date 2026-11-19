Prokuratorzy z Okręgowej Prokuratury Nadmorskiej w Odessie postawili zarzuty byłemu kierownikowi jednej z miejskich służb mieszkaniowo-komunalnych w związku z nadużyciem stanowiska służbowego (cz. 2 art. 364 Kodeksu Karnego Ukrainy). Informację tę podała prokuratura obwodowa w Odessie.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa w latach 2020–2021 urzędnik ten systematycznie naruszał przewidzianą w umowie procedurę przyznawania wynagrodzeń. Samodzielnie wydawał polecenia dotyczące naliczania sobie kwartalnych premii w wysokości od 175% do 300% wynagrodzenia podstawowego, nie uzgadniając tych decyzji z odpowiednim departamentem Rady Miasta Odessy.

Łączna kwota nielegalnie uzyskanych środków przekroczyła 290 tysięcy hrywien. Ponadto od tych wypłat bezpodstawnie naliczono i wypłacono ponad 40 tysięcy hrywien jednolitej składki socjalnej, w wyniku czego przedsiębiorstwo komunalne poniosło łączne straty w wysokości ponad 330 tysięcy hrywien.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Odessie.

Były burmistrz Reni i były radny miejski zostali ostatecznie skazani za wyłudzenie 100 tysięcy dolarów w zamian za przekazanie w dzierżawę gruntu komunalnego o powierzchni około 2,5 ha. Oskarżeni zdążyli otrzymać połowę tej kwoty.

Sędzia Sądu w Pawlohradzie został skazany na karę pozbawienia wolności za przyjęcie łapówki w wysokości 2 tysięcy dolarów.

Zatrzymano oficer Sztabu Generalnego za łapówkę w wysokości 14 tysięcy dolarów.

W obwodzie czernihowskim zatrzymany dezerter próbował wręczyć łapówkę w wysokości 40 tysięcy hrywien.

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