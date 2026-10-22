Dyrektor departamentu ds. licencjonowania Narodowego Banku Ukrainy Daria Sofina oświadczyła, że złożyła wniosek o odejście z własnej woli już 10 dni temu.

Podkreśliła, że jest to jej osobista decyzja, o której wiedzieli zarówno pracownicy, jak i zarząd NBU. Według Sofiny nie prowadzono żadnych czynności śledczych wobec niej ani jej zespołu, a oni sami nie mają statusu stron w postępowaniu.

Urzędniczka zdementowała również pogłoski o wyjeździe za granicę, zaznaczając, że w momencie publikacji wpisu przebywała w miejscu pracy w Narodowym Banku Ukrainy, gdzie pracuje od 2022 roku.

Sofina dodała, że w trakcie swojej pracy zajmowała się polityką sankcji wobec Rosji, a od 2024 roku pracowała w zespole ds. licencjonowania.

Źródło: Daria Sofin, Facebook.

Przypomnijmy, że dyrektorka departamentu ds. licencjonowania Narodowego Banku Ukrainy Daria Sofinowa zrezygnowała ze stanowiska na dwie doby przed przeszukaniami przeprowadzonymi przez NABU i wyjechała za granicę. Informację tę podaje serwis UA.News, powołując się na własne źródła. Według informacji serwisu Sofinowa figuruje w jednym z wątków sprawy związanej z państwowym „Sens Bankiem”.

NABU potwierdziło wcześniej przeprowadzenie przeszukań w siedzibie Narodowego Banku Ukrainy 21 października oraz w miejscu zamieszkania jednego z pracowników. W biurze poinformowano, że nikogo nie zatrzymano i nikomu nie postawiono zarzutów, a pozostałych szczegółów nie ujawnia się w interesie śledztwa przedprocesowego.

Wcześniej, 21 października, poseł Jarosław Żelezniak zasugerował, że przeszukania przeprowadzone przez NABU u prezesa NBU Andrieja Pysznego mogą dotyczyć sytuacji wokół przedsiębiorstwa „Karpatnaftochim” oraz „Sens Banku”. Według Żelezniaka w obu sprawach pojawia się Wasyl Wesoły, którego poseł nazwał „nadzorcą z Bankowej”. Odwołał się również do zeznań byłego przewodniczącego rady nadzorczej „Sens Banku”, zgodnie z którymi to właśnie Pyszny sprowadził Wesołego do banku.

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