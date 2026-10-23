Dyrektorka firmy „Ukrtransmost” Filyajewa została zwolniona z odpowiedzialności w sprawie dotyczącej niezapłacenia 23,5 mln ₴ podatku VAT

Sąd Rejonowy Pecherski w Kijowie zwolnił dyrektor generalną spółki „Ukrtransmist” Irynę Filyajewą z odpowiedzialności karnej w sprawie dotyczącej uchylania się od płacenia podatków na szczególnie dużą skalę. Według wersji śledztwa chodziło o niezgłoszone zobowiązania podatkowe w wysokości ponad 23,5 mln hrywien. Postępowanie karne zostało umorzone z przyczyn nieuzasadniających rehabilitacji po zrekompensowaniu strat poniesionych przez państwo.

Filiajewa była podejrzana o uchylanie się od płacenia podatków na podstawie części 3 art. 212 Kodeksu karnego Ukrainy.

Spółka „Ukrtransmist” działa w branży budowy mostów i tuneli. Odpowiedni rodzaj działalności jest określony w Kodeksie Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (KVED) pod numerem 42.13. Od 1 października 2021 r. Iryna Filyajewa pełni funkcję dyrektora generalnego i jest osobą pełniącą funkcję kierowniczą w przedsiębiorstwie.

W latach 2021–2025 spółka wykonywała prace na rzecz Służby Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury w obwodzie mykolaivskim. Obejmowały one gruntowny remont dróg i mostów, ochronę obiektów infrastruktury krytycznej sektora paliwowo-energetycznego oraz prace projektowe.

Łączna wartość umów przekroczyła 1,36 mld hrywien, w tym ponad 227 mln hrywien podatku VAT.

W sierpniu 2025 r. na konto firmy w SA „KB „Globus” wpłynęły środki budżetowe w wysokości 141 mln hrywien, w tym podatek od wartości dodanej.

18 września 2025 r. Iryna Filyajewa złożyła deklarację VAT za sierpień w Centralnym Międzyregionalnym Urzędzie Służby Podatkowej ds. współpracy z dużymi podatnikami.

Według wersji śledztwa w deklaracji nie uwzględniono odpowiednich wpływów i nie zadeklarowano zobowiązań podatkowych w wysokości 23,5 mln hrywien. Według prokuratury doprowadziło to do utraty wpływów do budżetu państwa na szczególnie dużą skalę — ponad 7 tysięcy nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli.

23 czerwca prokurator Prokuratury Miejskiej w Kijowie zwrócił się do sądu z wnioskiem o zwolnienie Iryny Filyajewej z odpowiedzialności karnej na podstawie części 4 art. 212 Kodeksu karnego Ukrainy.

Przepis ten przewiduje zwolnienie z odpowiedzialności karnej pod odpowiednimi warunkami, jeżeli osoba przed pociągnięciem jej do odpowiedzialności uiściła podatki i zrekompensowała szkodę wyrządzoną państwu w wyniku ich nieterminowej zapłaty.

Podczas rozprawy sądowej Filyajewa w pełni przyznała się do faktycznych okoliczności sprawy oraz ich kwalifikacji prawnej. Wyjaśniła, że pełni funkcję dyrektorki od 2019 roku, a do naruszenia doszło w wyniku pomyłki – jak twierdzi, nie sprawdziła zeznania podatkowego przed jego złożeniem.

Filiajewa oświadczyła, że okazuje skruchę i zapewniła, że coś takiego już się nie powtórzy. Jej obrońca potwierdził, że wszystkie wyrządzone szkody zostały naprawione jeszcze przed postawieniem zarzutów.

Sąd ustalił, że spółka „Ukrtransmist” zapłaciła 23,52 mln hrywien podatku VAT. Potwierdzały to zlecenia płatnicze spółki akcyjnej „KB „Globus” oraz banku akcyjnego „Pivdenny” z dnia 5 i 16 stycznia 2026 roku.

Ponadto na dzień 14 września 2026 r. spółka nie miała zadłużenia podatkowego.

W rezultacie sędzia uwzględnił wniosek prokuratora, zwolnił Irynę Filyajewą z odpowiedzialności karnej i umorzył postępowanie karne.

Spółka „Ukrtransmist” Sp. z o.o. została zarejestrowana w Kijowie w 2006 roku. Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa wynosi 8,9 mln hrywien. Jako założycielkę wskazano Irynę Karnakową, a jako dyrektorkę – Irynę Filyajewą.

Wcześniej spółka należała do Mykoły Karnakowa, a kierował nią Ihor Karnakow. Przed przeprowadzką do stolicy byli zarejestrowani pod tym samym adresem w Doniecku.

W 2018 roku Ihor Karnakow był sygnatariuszem spółki „Altkom” – budowa dróg, wchodzącej w skład grupy biznesowej „Altkom” należącej do donieckiego biznesmena Oleksandra Tislenka.

Podczas prezydentury Wiktora Janukowycza oraz w okresie przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku spółka „Altkom”, zgodnie z podanymi danymi, aktywnie otrzymywała środki budżetowe.

W związku z tym orzeczenie sądowe dotyczące Iryny Filyajewej dotyczy sprawy niezgłoszonych zobowiązań podatkowych na kwotę ponad 23,5 mln hrywien. Podstawą zwolnienia z odpowiedzialności karnej było uiszczenie podatku oraz zrekompensowanie strat poniesionych przez państwo.

Przypomnijmy, że dyrektor departamentu licencjonowania Narodowego Banku Ukrainy Daria Sofina zrezygnowała ze stanowiska na dwie doby przed przeszukaniami przeprowadzonymi przez NABU i wyjechała za granicę. Informuje o tym serwis UA.News, powołując się na własne źródła. Według informacji podanych przez serwis, Sofinowa figuruje w jednym z wątków sprawy związanej z państwowym „Sens Bankiem”.

Daria Sofina, dyrektor departamentu ds. licencjonowania Narodowego Banku Ukrainy, oświadczyła, że złożyła wniosek o zwolnienie z własnej woli już 10 dni temu.

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