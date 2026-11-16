W Dnieprze całkowicie zabrakło prądu po ataku wroga na obiekty energetyczne w regionie

W wyniku rosyjskich ataków na obiekty energetyczne w obwodzie dniepropetrowskim centrum obwodu zostało całkowicie pozbawione zasilania, a prąd zniknął również u mieszkańców części rejonów dnieprowskiego, samarowskiego i kamiańskiego.

„Pracownicy energetyki już przywracają zasilanie. W tej chwili w pierwszej kolejności przywracają zasilanie systemom zaopatrzenia w wodę i ciepło oraz obiektom socjalnym” – poinformowała Grupa DTEK, podkreślając, że ekipy awaryjne już pracują na miejscu, pomimo zagrożenia ponownymi ostrzałami.

Informację tę przekazała Grupa DTEK na Telegramie.

15 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekt energetyczny, w wyniku czego część odbiorców w obwodach zaporoskim i dniepropetrowskim pozostała bez prądu. W obu regionach wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu. Energetycy przygotowują się do rozpoczęcia napraw, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa.

W piątek, 13 listopada, w Ukrainie wprowadzono harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej. Ograniczenia obowiązują w większości regionów kraju. Jednocześnie w niektórych rejonach obwodu kijowskiego, a także w obwodach charkowskim, dniepropetrowskim, żytomierskim, czernihowskim i czerkaskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu, podczas których godzinowe harmonogramy nie obowiązują.

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