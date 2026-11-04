Otwarte w kwietniu centrum Unity Hub Berlin, które udziela Ukraińcom porad dotyczących powrotu do domu, otrzymało w ciągu pierwszych sześciu miesięcy działalności około 60 zgłoszeń.

Zaledwie trzy z nich pochodziły od mężczyzn w wieku poborowym.

Jak podaje „Rheinische Post”, większość zapytań dotyczyła ogólnych warunków powrotu, dostępnych programów wsparcia oraz możliwości reintegracji na Ukrainie.

Jednocześnie na dzień 28 października centrum nie dysponowało informacjami na temat tego, ile osób po konsultacjach faktycznie rozpoczęło przygotowania do powrotu.

Według danych z 31 maja 2026 r. w Niemczech przebywało ponad 1,3 mln ukraińskich uchodźców, w tym 265 804 mężczyzn w wieku poborowym.

Źródło: Rheinische Post.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadeful oświadczył, że ukraińscy mężczyźni w wieku poborowym, którzy obecnie przebywają w Niemczech, powinni powrócić do ojczyzny. Według niego Berlin jest gotowy pomóc Kijowowi w ustaleniu miejsca pobytu tych obywateli.

Partia opozycyjna „Prawo i Sprawiedliwość” (PiS) zaproponowała deportację z Polski ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie pracują w tym kraju legalnie.

Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt opowiedział się za wyłączeniem ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym z mechanizmu automatycznej ochrony tymczasowej w UE. Stwierdził, że uchylanie się od służby wojskowej nie stanowi podstawy do udzielenia azylu.

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