Fotograf Jan Dobronosow przyznał się do błędu po opublikowaniu zdjęcia, na którym budynki zostały zmienione za pomocą sztucznej inteligencji. Wcześniej na tę fałszywkę zwróciła uwagę posłanka Marjana Bezugła.

Według fotografa po raz pierwszy skorzystał z aplikacji do nakładania znaku wodnego, która, jak się okazało, zastąpiła część budynków za pomocą sztucznej inteligencji.

Dobronosow opublikował już oryginalne zdjęcie i przeprosił wszystkich, których ta sytuacja dotknęła. Obiecał również wyciągnąć wnioski, aby coś takiego nie powtórzyło się w przyszłości.

Źródło: Jan Dobronosow

Mariana Bezugła oskarżyła fotografa gazety „Telegraf” Jana Dobronosowa o opublikowanie 23 listopada wygenerowanego przez sztuczną inteligencję zdjęcia Placu Niepodległości po rzekomym ataku drona.

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