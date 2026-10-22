Kurs dolara i euro uległ zmianie: ceny w bankach i kantorach na dzień 22 października

W czwartek, 22 października, ukraińskie banki i kantory ustaliły aktualne kursy walut obcych. Ceny dolara i euro różnią się w zależności od instytucji finansowej oraz rodzaju transakcji — kupna lub sprzedaży waluty.

Kursy walut w kantorach

Według danych Ministerstwa Finansów 22 października kantory kupują dolara średnio po 45,10 UAH – na poziomie z poprzedniego dnia roboczego. Jednocześnie kurs sprzedaży waluty amerykańskiej wzrósł o 1 kopiejkę – do 45,26 UAH.

Euro w kantorach kupuje się po 50,87 hrywny – o 3 kopiejki taniej niż 21 października. Kurs sprzedaży waluty europejskiej pozostał bez zmian i wynosi 51,10 hrywny.

Kursy walut w bankach

W PrivatBanku dolar sprzedawany jest w oddziałach po 45,25 UAH – o 5 kopiejek drożej niż 21 października. W przypadku kart kurs sprzedaży nie uległ zmianie i wynosi 45,24 hrywny. Bank kupuje dolara od klientów w oddziałach po 44,65 hrywny, a w przypadku kart – po 44,80 hrywny. Oba kursy kupna wzrosły o 5 kopiejek.

Euro w oddziałach PrivatBanku sprzedaje się po 51,00 UAH – o 10 kopiejek drożej niż w poprzednim dniu roboczym. W przypadku kart kurs sprzedaży pozostał na poziomie 51,02 UAH. Bank kupuje euro w oddziałach po 50,00 UAH – o 10 kopiejek drożej niż dzień wcześniej. W przypadku kart kurs kupna wzrósł o 14 kopiejek – do 50,37 UAH.

W Oszczadbanku dolar w aplikacji „Mobilny Oszczadbank” sprzedawany jest po 45,20 hrywny – o 10 kopiejek taniej niż 21 października. W przypadku kart kurs sprzedaży spadł o 10 kopiejek – do 45,40 UAH. Bank kupuje dolara w aplikacji po 44,95 UAH – bez zmian w ciągu dnia. W przypadku kart kurs kupna spadł o 5 kopiejek – do 44,85 UAH.

Euro w „Mobilnym Oszczadzie” sprzedaje się po 50,90 UAH, a w przypadku kart – po 51,05 UAH. Oba kursy pozostały bez zmian w porównaniu z poprzednim dniem roboczym. Jednocześnie bank podniósł kurs skupu euro w aplikacji o 5 kopiejek – do 50,35 UAH. W przypadku kart kurs skupu nie uległ zmianie i wynosi 50,20 UAH.

W „PUMB” dolar w wymianie gotówkowej sprzedaje się po 45,40 UAH, a kupuje po 44,80 UAH. Według kursu komercyjnego bank kupuje dolara po 44,90 UAH i sprzedaje po 45,40 UAH. Wszystkie te wskaźniki pozostały na poziomie z 21 października.

W PUMB euro w obrocie gotówkowym sprzedaje się po 51,00 UAH, a kupuje po 50,30 UAH. W porównaniu z poprzednim dniem roboczym oba kursy nie uległy zmianie.

W Monobank dolar sprzedaje się po 45,23 UAH, a kupuje po 44,83 UAH. Kursy waluty amerykańskiej pozostały niezmienione w porównaniu z 21 października.

W Monobank euro kupuje się po 50,30 UAH – bez zmian w ciągu dnia. Kurs sprzedaży również pozostał na poprzednim poziomie – 51,01 UAH.

Gdzie najkorzystniej kupić walutę

Spośród wymienionych banków najniższy kurs sprzedaży dolara oferuje Oschadbank za pośrednictwem aplikacji „Mobilny Oschad” – 45,20 UAH. W Monobanku amerykańska waluta kosztuje 45,23 UAH, a w przypadku kart PrivatBanku – 45,24 UAH. W oddziałach PrivatBanku dolar sprzedawany jest po 45,25 UAH. W PUMB przy wymianie gotówkowej i według kursu komercyjnego kosztuje on 45,40 UAH. Taki sam kurs sprzedaży obowiązuje dla kart Oszczadbanku.

Najtaniej euro można kupić w „Mobilnym Oszczadbanku” – po 50,90 UAH. W oddziałach PrivatBanku oraz w PUMB przy wymianie gotówkowej euro sprzedaje się po 51,00 UAH. W Monobank kurs wynosi 51,01 UAH, dla kart PrivatBanku – 51,02 UAH, a dla kart Oschadbanku – 51,05 UAH.

Gdzie opłaca się sprzedać walutę

Najwyższy kurs skupu dolara spośród wymienionych banków oferuje Oszczadbank za pośrednictwem aplikacji „Mobilny Oszczad” – 44,95 UAH. W PUMB według kursu komercyjnego dolar kupowany jest po 44,90 UAH, a w Oszczadbanku w przypadku kart – po 44,85 UAH. W Monobank kurs wynosi 44,83 UAH. W PrivatBanku dla kart oraz w PUMB przy wymianie gotówkowej dolara kupują po 44,80 UAH, a w oddziałach PrivatBanku – po 44,65 UAH.

Najkorzystniej jest wymienić euro w PrivatBanku w przypadku kart – po 50,37 UAH. W Oschadbanku za pośrednictwem aplikacji „Mobilny Oschad” kurs skupu wynosi 50,35 UAH. W Monobank i PUMB przy wymianie gotówkowej euro kupują po 50,30 UAH. W Oszczadbanku kurs dla kart wynosi 50,20 UAH, a w oddziałach PrivatBanku – 50,00 UAH.

Ile kosztuje 1000 dolarów w bankach

Oszczadbank („Mobilny Oszczad”) – 45 200 UAH.

Monobank – 45 230 UAH.

PrivatBank (dla kart) – 45 240 UAH.

PrivatBank (w oddziałach) – 45 250 UAH.

PUMB (wymiana gotówkowa) – 45 400 UAH.

PUMB (kurs komercyjny) – 45 400 UAH.

Oschadbank (dla kart) – 45 400 UAH.

Informację tę podaje NBU.

Bank Narodowy ustalił oficjalny kurs hrywny na dzień 21 października.

NBU wyemitował nowe monety o nominale 10 hrywien dla dwóch obwodów.

NBU wyemitował monetę pamiątkową poświęconą Aleksandrze Ekster.

Czytaj nas na