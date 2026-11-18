Podstawą do wniesienia sprawy do sądu było to, że kierownictwo prokuratury zignorowało skargę dotyczącą rażącego naruszenia rozsądnych terminów w postępowaniu karnym. Podczas przesłuchania Ihor Kolomojskiego jako podejrzanego strona oskarżenia bez wyjaśnień i uzasadnienia przerwała czynności śledcze, pozostawiając faktycznie śledztwo w stanie niepewności.

W opinii strony obrony takie działania świadczą o celowym przedłużaniu terminów postępowania przygotowawczego.

W związku z działaniami śledczych Kolomojski złożył odpowiednią skargę skierowaną do pełniącego obowiązki prokuratora generalnego, jednak pozostała ona bez rozpatrzenia. Następnie adwokaci zwrócili się do sądu z wnioskiem o uznanie tej bezczynności za niezgodną z prawem. Sędzia poparła stanowisko obrony i zobowiązała pełniącego obowiązki prokuratora generalnego do rozpatrzenia skargi co do meritum bezzwłocznie, ale nie później niż w ciągu trzech dni od otrzymania kopii postanowienia.

„To orzeczenie sądowe stwarza podstawy prawne do tego, aby najwyższe kierownictwo prokuratury zareagowało na sytuację związaną z wstrzymanym śledztwem, a prokuratura musi teraz wydać polecenie wznowienia przesłuchania Kolomojskiego, które wcześniej wstrzymano bez podania przyczyny” – zaznaczył adwokat.

Postanowienie weszło w życie w dniu jego ogłoszenia, czyli już dzisiaj.

Informację tę podaje agencja UNIAN.

Przypomnijmy, że sąd podwyższył kaucję dla Kolomojskiego do 782 mln hrywien po oświadczeniach biznesmena o sfingowanym zamachu.



Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii odrzucił odwołanie Kolomojskiego w sprawie dotyczącej PrivatBanku o wartości 3 mld dolarów.

Koloomojski zapowiedział, że kurs dolara może osiągnąć poziom 150 hrywien.

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