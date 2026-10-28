Deszcze i ochłodzenie dotkną część Ukrainy: prognoza na czwartek, 29 października

W czwartek, 29 października, na Ukrainie spodziewana jest przeważnie pochmurna pogoda, a w niektórych obwodach wystąpią opady deszczu. Najwyższe temperatury prognozowane są na Krymie, gdzie powietrze ogrzeje się do +17 stopni.

Jednocześnie w niektórych rejonach północno-zachodniej części kraju będzie znacznie chłodniej: w ciągu dnia temperatura powietrza nie przekroczy +8 stopni.

Pogoda 29 października na Ukrainie

Na północy kraju będzie przeważnie pochmurno, a w obwodzie czernihowskim możliwe są opady deszczu. W nocy temperatura wyniesie +5...+8 stopni, w ciągu dnia – +8...+13.

W regionach centralnych również będzie pochmurno, miejscami prognozowane są opady. W nocy termometry wskażą +7...+11 stopni, w ciągu dnia – +9...+14. W Kijowie spodziewany jest niewielki deszcz. W nocy temperatura powietrza wyniesie +5...+7 stopni, w ciągu dnia – +8...+10.

Na południu utrzyma się pochmurna pogoda, miejscami będą występowały opady deszczu. W nocy spodziewane są temperatury +11...+14 stopni, a w ciągu dnia – +12...+14.

Na wschodzie również będzie przeważnie pochmurno, jednak bez opadów, a w niektórych obwodach spodziewana jest słoneczna pogoda. Temperatura w nocy wyniesie +8...+14 stopni, w ciągu dnia – +12...+14.

Maksymalna temperatura powietrza tego dnia w południowej części Ukrainy, w obwodach wschodnich oraz miejscami w obwodach centralnych wyniesie +15...+20 stopni. Deszcze pojawią się miejscami w zachodnich obwodach Ukrainy, w obwodzie winnickim, w Kropywnickim wraz z okolicami, w obwodzie odeskim oraz miejscami w obwodzie czerkaskim.

Na zachodzie kraju niebo będzie zachmurzone, w niektórych rejonach możliwe są opady. W nocy temperatura powietrza spadnie do +5...+11 stopni, a w ciągu dnia wzrośnie do +8...+15. Najchłodniej będzie w niektórych rejonach północno-zachodnich, natomiast w Zakarpaciu temperatura wzrośnie do +15 stopni.

Na Krymie prognozowane jest zachmurzenie z przejaśnieniami. W nocy termometry wskażą +12...+14 stopni, a w ciągu dnia – +15...+17.

Synoptyczka Natalka Didenko dodała, że 29 października na południu Ukrainy, na wschodzie oraz w większości regionów centralnych spodziewane są również burzowe porywy wiatru o prędkości do 15–20 metrów na sekundę.

Zaznaczyła również, że wraz z nadejściem ostatniego miesiąca jesieni, listopada, dzienna temperatura powietrza spadnie do 5–9 stopni Celsjusza.

„Przypominam. Logiczne późnojesienne ochłodzenie rozpocznie się wraz z początkiem listopada” – napisała Didenko.

Taka prognoza została opublikowana przez Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne.