Olena Zaluzhna, żona ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii i byłego głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy Walerija Zaluzhnego, wzięła udział w 10. Ukraińskim Kongresie Kobiet w Kijowie.

Po zakończeniu wydarzenia podzieliła się swoimi wrażeniami na Facebooku, zaznaczając, że poruszyły ją historie kobiet, ich łzy radości i smutku.

Według słów Zaluzhnej w trudnych czasach ważne jest, by nie tracić nadziei i trzymać się razem.

Olena Zaluzhna urodziła się w 1976 roku, z wykształcenia jest ekonomistką, wcześniej pracowała w „Ukrgazbanku”. W 2024 roku wraz z mężem przeniosła się do Wielkiej Brytanii. Żona dyplomaty zazwyczaj unika zainteresowania mediów i publicznych wystąpień.

Źródło: Facebook Oleny Zaluzhnej.

Ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii Walerij Zaluzhnyj stwierdził, że stary porządek świata ulega rozpadowi wraz z systemami politycznymi, gospodarczymi i bezpieczeństwa. Według niego część państw nadal opiera się na zasadach ustanowionych po 1945 roku, podczas gdy Rosja, Chiny i inne kraje, niezadowolone z obecnego porządku, dążą do jego zmiany w celu wzmocnienia własnych wpływów politycznych.

Walery Zaluzhny uzyskał najwyższy wskaźnik zaufania wśród polityków i wojskowych uwzględnionych w nowej ankiecie. Jednocześnie w symulacji wyborów prezydenckich Wołodymyr Zełenski uzyskał 23,6% poparcia wśród osób, które podjęły już decyzję i planują głosować, a Zaluzhnyj – 22,7%. Badanie wykazało również, że znaczna część Ukraińców nie podjęła jeszcze decyzji co do swoich preferencji politycznych.

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