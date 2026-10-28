DTEK Achmetowa nadal inwestuje w sektor energetyczny Ukrainy pomimo rosyjskich ataków

W warunkach wojny na pełną skalę Ukraina faktycznie tworzy nowy system energetyczny. Równolegle z odbudową obiektów uszkodzonych w wyniku rosyjskich ataków kraj rozwija nowe moce energetyczne.

Według niego, pomimo zmiany taktyki rosyjskich ataków, główny cel wroga pozostaje niezmienny — zniszczenie ukraińskiego systemu energetycznego. Jednocześnie przedsiębiorstwa energetyczne dostosowują się do nowych wyzwań i kontynuują rozbudowę infrastruktury energetycznej kraju.

„Przez wszystkie te lata, od początku pełnej inwazji, w zasadzie budujemy w kraju nowy system energetyczny. Owszem, niektóre rzeczy udają się lepiej, inne gorzej, ale budujemy nowy system energetyczny. A to, co się dzieje, jest wyjątkowe w skali Europy” – podkreślił Heliuch.

Wyjaśnił, że ukraińscy energetycy są zmuszeni do jednoczesnego rozwiązywania dwóch zadań: naprawiania uszkodzonego sprzętu w celu zaspokojenia bieżących potrzeb odbiorców oraz budowania nowych mocy na przyszłość.

Geluich podkreślił, że DTEK nadal inwestuje w odbudowę i rozwój ukraińskiej energetyki. W szczególności firma rozwija energetykę odnawialną, systemy magazynowania energii elektrycznej oraz nowe źródła generacji manewrowej.

Według niego zasadnicze stanowisko udziałowca DTEK, Rinata Achmetowa, polega na tym, aby nie odkładać budowy nowych mocy energetycznych do czasu zakończenia wojny.

Oświadczył to dyrektor ds. strategii DTEK, Iwan Geluch.



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