W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu Browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.



Przedstawiciele firmy DTEK poinformowali, że w wyniku rosyjskiego ataku w części rejonu Browarskiego nastąpiła przerwa w dostawach prądu. Skala zniszczeń jest znaczna, więc przywrócenie dostaw energii elektrycznej może się przedłużyć.

Praca energetyków jest utrudniona przez ciągłe alarmy powietrzne i zagrożenie kolejnymi atakami. Ze względu na niebezpieczeństwo ekipy naprawcze nie zawsze mogą pracować nieprzerwanie.

Mimo to specjaliści robią wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej przywrócić dostawy energii elektrycznej do domów mieszkańców dzielnicy.

W DTEK podziękowano odbiorcom za cierpliwość i zrozumienie sytuacji.

Informację tę przekazała firma DTEK na swoich stronach informacyjnych.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował 7 listopada o rosyjskim ataku na podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

W wyniku rosyjskiego ataku terrorystycznego na obwód kijowski 7 listopada wybuchł pożar w obiekcie infrastruktury. Ratownikom udało się go szybko ugasić.

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