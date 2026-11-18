Oskarżony w sprawie „Kartagina”, generał major Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Siergiej Duka, oświadczył, że do tej pory nie zna swojego oficjalnego statusu w służbie. O zwolnieniu ze stanowiska dowiedział się z mediów, a nie zapoznano go z żadnym odpowiednim rozkazem.

„Szczerze mówiąc, nawet nie wiem. Nie zapoznano mnie z żadnym dokumentem określającym mój status. Z mediów wiem, że zostałem zwolniony ze stanowiska” – powiedział Duka, odpowiadając na pytanie przewodniczącego Komisji Śledczej Oleksija Honczarenka.

Chodzi o stanowisko pierwszego zastępcy szefa Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Jednocześnie generał podkreślił, że zwolnienie go ze służby wojskowej w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy nie jest możliwe do czasu zakończenia stanu wojennego. Twierdzi również, że od momentu wyjścia za kaucją nie kontaktował się z nikim ze służby.

Powiedział o tym w środę, 18 listopada, podczas posiedzenia tymczasowej komisji śledczej Rady Najwyższej.

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Przypomnijmy, że generał Siergiej Duka pojawił się na posiedzeniu i odpowiadał na niektóre pytania. W szczególności podczas posiedzenia Duka oświadczył, że oglądał wywiad z „Meksykaninem”, jednak osobiście go nie zna.

NABU zatrzymało generała SBU Siergieja Dukę w ramach sprawy dotyczącej łapówek od call center. Zatrzymanie miało miejsce w ramach operacji „Kartagina”, której celem było rozbicie organizacji przestępczej, której członkowie systematycznie wręczali łapówki wysokim rangą funkcjonariuszom organów ścigania w zamian za swobodną działalność oszukańczych call center.

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