W Zaporożu dwóch funkcjonariuszy organów ścigania zostało skazanych na rzeczywiste kary pozbawienia wolności za usprawiedliwianie i zaprzeczanie zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Podpułkownik otrzymał wyrok 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a sierżant sztabowy – 1 rok.

Podpułkownik, który pełnił funkcję kierowniczą w jednostce operacyjno-technicznej, przez prawie cztery lata usprawiedliwiał rosyjską agresję. W rozmowach z kolegami nazywał siebie „Rosjaninem”, podziwiał rosyjskie służby specjalne i siły specjalne, zaprzeczał zamiarom Rosji dotyczącym zajęcia Ukrainy i nazywał wojnę konfliktem wewnętrznym. Kwestionował również legitymację władz ukraińskich i rozważał możliwość przeprowadzki do Rosji.

Inny skazany, starszy sierżant, od marca 2022 r. do kwietnia 2024 r. usprawiedliwiał rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną i gazową. Twierdził, że zniszczenia obiektów cywilnych są spowodowane przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, nazywał rosyjskich żołnierzy humanitarnymi, popierał osiągnięcie celów Rosji drogą militarną i obwiniał za wojnę wyłącznie władze ukraińskie. Mężczyzna oczekiwał również przybycia okupantów do Zaporoża i planował pozostać tam pod rosyjską okupacją.

Obaj funkcjonariusze przyznali się do winy, a sąd zatwierdził ugody w sprawie przyznania się do winy. Na wsparcie Sił Obronnych podpułkownik przekazał 200 tysięcy hrywien, a starszy sierżant – 100 tysięcy hrywien.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego.

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