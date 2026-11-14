Jegor Burkin, osoba wymieniona w nagraniach NABU dotyczących sprawy „Kartagina”, udzielił wywiadu blogerowi Wasylowi Tymoszenko, w którym potwierdził, że to jego głos słychać na nagraniach, oraz wyjaśnił swoje słowa dotyczące ataku na dziennikarza śledczego Denisa Bigusa.



„Denys Bigus nie otrzymał żadnej groźby skierowanej przeciwko sobie. W stosunku do Denysa Bigusa nie podjęto żadnych działań. Nie ma znaczenia, co mówię w prywatnych rozmowach z kimkolwiek. W tym konkretnym przypadku z Osipowem. Dlaczego pracownicy NABU nie dopuszczają, że być może właśnie tego potrzebowałem? Dlaczego? Na przykład po to, by narobić sobie dodatkowej złej sławy, a także po to, by Osipow i służba zrozumieli, że jestem osobą gotową do podjęcia konkretnych, odpowiednich działań, i nie ma dla mnie znaczenia, kto stoi przede mną. Powinni byli zrozumieć, że skoro mam wystarczająco dużo odwagi, by zaatakować dziennikarza Bigusa (powtórzę jeszcze raz: nie kierowałem pod adresem Bigusa żadnych gróźb ani żadnych działań), to odpowiednio zarówno Osipow, jak i służby zastanawiałyby się pośrednio, czy w przypadku konfliktu z nimi będę się wahał, czy też zaatakuję” – oświadczył rozmówca Wasyla Tymoszenki.

Jegor Burkin zaznaczył również, że upubliczniono nie więcej niż pięć procent tego, co obecnie dzieje się na Ukrainie.

undefined

Przypomnijmy, że założyciel serwisu Bihus.Info Denys Bigus zareagował na nagrania NABU w sprawie „Kartagina”, na których osoby zamieszane w sprawę omawiały atak na niego po przeprowadzeniu śledztwa w sprawie sieci sklepów U420.

4 listopada Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy opublikowało nagrania rozmów osób zamieszanych w sprawę U420, podczas których omawiali oni możliwość fizycznej rozprawy z dziennikarzami relacjonującymi działalność sieci sklepów.

Czytaj nas na