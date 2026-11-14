Jegor Burkin opowiedział, na jakie rodzaje oszustw dzielą się centra obsługi telefonicznej na Ukrainie

Jegor Burkin, osoba wymieniona w nagraniach NABU dotyczących sprawy „Kartagina”, udzielił wywiadu blogerowi Wasylowi Tymoszenko, w którym opowiedział o swoich centrach obsługi telefonicznej oraz ogólnie o rodzajach oszustw, jakimi zajmują się tego typu centra na Ukrainie.

„Zająłem się centrami obsługi telefonicznej w 2021 roku. Mniej więcej we wrześniu–październiku. Jednak po pełnej inwazji 24 lutego 2022 roku wszystko zostało zamknięte. Po pierwsze, nie było jasne, co będzie dalej. Sytuacja mniej więcej ustabilizowała się około czerwca–lipca, dlatego za oficjalny początek działalności naszych call center uznałbym lato 2022 roku” – powiedział Burkin.

Na pytanie o liczbę centrów obsługi telefonicznej nie podał dokładnej liczby, zaznaczając, że pracowało w nich około 50 osób.

„To, co pokazano na nagraniach NABU, jest prawdą — było około 50 osób, niewiele więcej. Ale spróbujmy wyjaśnić, czym są centra obsługi telefonicznej. Centra te dzielą się na 5–6 gałęzi w zależności od rodzaju działalności. Mogły to być centra obsługi telefonicznej zajmujące się bankowością, czyli właśnie te, które oszukują babcie i dziadków. Mogły to być centra obsługi telefonicznej zajmujące się rynkiem Forex. To nie jest oszustwo, ale tutaj szuka się awanturników, którzy chcą szybkiego zarobku. Są to call center zajmujące się wróżbiarstwem. Call center zajmujące się handlem suplementami diety, call center zajmujące się piramidami finansowymi, a także call center zajmujące się zwrotem inwestycji. Co oznacza „zwrot inwestycji”: są to call center, które oszukują ludzi po raz drugi. Na przykład otrzymaliście telefon, zostaliście oszukani – wyłudzono od was pieniądze z karty lub z rynku Forex, a po pewnym czasie ktoś się z tobą kontaktuje albo natrafiasz w mediach społecznościowych na reklamę: „Padłeś ofiarą oszustów, pomożemy ci!”. Nie, nikt ci już nigdy nie pomoże. To przecież ci sami oszuści. Z tego wszystkiego zajmowaliśmy się, moim zdaniem, czymś zupełnie niewinnym i nieprzeciwnym prawu, może nieco niemoralnym, ale nieprzeciwnym prawu — handlem suplementami diety, wróżbami. Nie łamaliśmy prawa, może można by mi przypisać jakieś niezapłacenie podatków” – powiedział Burkin.

Dodał również, że krąg jego partnerów biznesowych nie nazywa się „Chimprom”.

„Nie nazywam siebie »Chimpromem«. To tylko bajka wymyślona przez dziennikarzy — ten straszny »Chimprom«. Jestem ja i są ludzie, z którymi prowadzę interesy. Z niektórymi doraźnie, z innymi na stałe” — zaznaczył Burkin.

undefined

Przypomnijmy, że w tym wywiadzie Jegor Burkin, osoba wymieniona w nagraniach NABU w sprawie „Kartagina”, wyjaśnił swoje słowa dotyczące ataku na dziennikarza śledczego Denisa Bigusa.

4 listopada Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy opublikowało nagrania rozmów osób figurujących w sprawie U420, podczas których omawiali oni możliwość fizycznej rozprawy z dziennikarzami relacjonującymi działalność sieci sklepów.

Czytaj nas na