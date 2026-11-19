Najwyższy Sąd Antykorupcyjny uznał zaocznie byłego szefa Państwowej Agencji Zasobów Leśnych Wiktora Siwca oraz jego żonę Marinę Żurawlową za winnych wymuszenia i przyjęcia nielegalnej korzyści na szczególnie dużą skalę, a także w legalizacji nielegalnych dochodów.

Według ustaleń śledztwa w latach 2011–2014 Siwiec, który stał na czele Państwowej Agencji Leśnej za prezydentury Wiktora Janukowycza, z pomocą żony zorganizował korupcyjny schemat dotyczący eksportu ukraińskiego drewna. Zagraniczne firmy, które kupowały produkty leśne, były zmuszone do płacenia łapówek za ich wywóz z Ukrainy.

Otrzymane środki były przekazywane na konta spółek offshore w bankach na Łotwie i w Szwajcarii. Następnie były one legalizowane, między innymi poprzez zakup ekskluzywnych nieruchomości i drogich towarów.

Siwiec i jego żona zostali oskarżeni o wymuszenie i uzyskanie nielegalnych korzyści o łącznej wartości 3,7 mln dolarów i 10,8 mln euro. Według kursu Narodowego Banku Ukrainy obowiązującego w momencie popełnienia przestępstw stanowiło to 141,3 mln hrywien.

Sąd skazał Wiktora Siwca na 12 lat pozbawienia wolności na podstawie części 4 art. 368 oraz części 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy. Ponadto zakazano mu przez trzy lata sprawowania funkcji w organach władzy państwowej oraz postanowiono o konfiskacie całego należącego do niego mienia.

Jego żonę skazano na 10 lat pozbawienia wolności na podstawie części 5 art. 27, części 4 art. 368 oraz części 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy. Ponadto zakazano jej przez trzy lata sprawowania określonych stanowisk i orzeczono konfiskatę mienia.

Do czasu uprawomocnienia się wyroku sąd pozostawił bez zmian środki zabezpieczające w postaci aresztu, zastosowane wobec obojga skazanych.

Ponadto sąd zastosował konfiskatę specjalną w odniesieniu do kwoty 1,2 mln euro i 1,4 mln dolarów zgromadzonych na rachunkach bankowych w Szwajcarii, a także w odniesieniu do domu zarejestrowanego na osobę trzecią.

Informację tę podaje kanał Telegram Absolution Leaks.

W regionie Przykarpacia urzędnicy z „Lasów Ukrainy” są podejrzani o nielegalną sprzedaż drewna.

Policja ujawniła proceder związany z drogim drewnem opałowym przeznaczonym dla armii.