Najwyższy Sąd Antykorupcyjny uznał byłego szefa Państwowej Agencji Zasobów Leśnych Ukrainy za winnego uzyskania nielegalnej korzyści o szczególnie dużej wartości oraz legalizacji środków uzyskanych w sposób przestępczy. Jego żonę sąd uznał za winną pomocnictwa w przyjęciu łapówki oraz praniu brudnych pieniędzy.

Byłemu szefowi Państwowej Agencji Leśnej wymierzono 12 lat pozbawienia wolności, a jego żonie – 10 lat. Ponadto obojgu oskarżonym nakazano konfiskatę całego należącego do nich mienia oraz zakazano sprawowania określonych stanowisk przez okres trzech lat.

Ponadto sąd postanowił przekazać państwu:

ponad 1,2 mln euro i ponad 1,4 mln dolarów amerykańskich z konta spółki w szwajcarskim banku;

dwa domy wraz z działkami w dzielnicy Pechersk w Kijowie, zarejestrowane na inną osobę. Jeden z tych domów ma powierzchnię ponad 1000 m².

Sąd utrzymał w mocy zajęcie pozostałego majątku wymienionych osób: samochodów Porsche Cayenne i Lexus LX 570, nieruchomości w Kijowie i w obwodzie sumskim, a także pakietu kontrolnego (ponad 95%) akcji tartaku.

Wyrok może zostać zaskarżony w ciągu 30 dni od dnia jego ogłoszenia poprzez złożenie skargi apelacyjnej za pośrednictwem WAKS do Izby Apelacyjnej WAKS.

Sprawa nr 991/3855/24 Informację tę podaje WAKS. W obwodzie tarnopolskim dyrektorowi komunalnego gospodarstwa leśnego postawiono zarzut wycinki lasów o wartości ponad 4,5 mln hrywien. W obwodzie winnickim czterech urzędników jednego z nadleśnictw w Haisynie jest podejrzanych o nielegalną wycinkę cennych gatunków drzew, co spowodowało straty dla państwa w wysokości ponad 5,5 mln hrywien. Według danych śledztwa dwóch leśniczych i dwóch brygadzistów działało w ramach zorganizowanej grupy i uzyskało ponad 3,1 mln hrywien nielegalnych korzyści. W regionie Karpat funkcjonariusze organów ścigania ujawnili działalność dwóch urzędników z nadleśnictwa Iwano-Frankiwskiego, oddziału „Karpackiego Biura Leśnego” przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy”. Zgodnie z ustaleniami śledztwa sprzedawali oni przedsiębiorcom drewno poza oficjalną ewidencją i pobierali za to pieniądze. Podczas przekazywania kolejnej partii 80 tysięcy hrywien obaj mężczyźni zostali zatrzymani.

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