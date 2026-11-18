Były szef Państwowej Agencji Leśnej i jego żona zostali skazani za przyjęcie łapówki i pranie brudnych pieniędzy
Najwyższy Sąd Antykorupcyjny uznał byłego szefa Państwowej Agencji Zasobów Leśnych Ukrainy za winnego uzyskania nielegalnej korzyści o szczególnie dużej wartości oraz legalizacji środków uzyskanych w sposób przestępczy. Jego żonę sąd uznał za winną pomocnictwa w przyjęciu łapówki oraz praniu brudnych pieniędzy.
Byłemu szefowi Państwowej Agencji Leśnej wymierzono 12 lat pozbawienia wolności, a jego żonie – 10 lat. Ponadto obojgu oskarżonym nakazano konfiskatę całego należącego do nich mienia oraz zakazano sprawowania określonych stanowisk przez okres trzech lat.
Ponadto sąd postanowił przekazać państwu:
- ponad 1,2 mln euro i ponad 1,4 mln dolarów amerykańskich z konta spółki w szwajcarskim banku;
- dwa domy wraz z działkami w dzielnicy Pechersk w Kijowie, zarejestrowane na inną osobę. Jeden z tych domów ma powierzchnię ponad 1000 m².
Sąd utrzymał w mocy zajęcie pozostałego majątku wymienionych osób: samochodów Porsche Cayenne i Lexus LX 570, nieruchomości w Kijowie i w obwodzie sumskim, a także pakietu kontrolnego (ponad 95%) akcji tartaku.
Wyrok może zostać zaskarżony w ciągu 30 dni od dnia jego ogłoszenia poprzez złożenie skargi apelacyjnej za pośrednictwem WAKS do Izby Apelacyjnej WAKS.
Sprawa nr 991/3855/24
Informację tę podaje WAKS.
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W regionie Karpat funkcjonariusze organów ścigania ujawnili działalność dwóch urzędników z nadleśnictwa Iwano-Frankiwskiego, oddziału „Karpackiego Biura Leśnego” przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy”. Zgodnie z ustaleniami śledztwa sprzedawali oni przedsiębiorcom drewno poza oficjalną ewidencją i pobierali za to pieniądze. Podczas przekazywania kolejnej partii 80 tysięcy hrywien obaj mężczyźni zostali zatrzymani.