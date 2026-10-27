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Były szef „Energoatomu” Kim został zwolniony z odpowiedzialności karnej z powodu upływu terminu przedawnienia

UA NEWS 27 października 2026 09:31
Były szef „Energoatomu” Kim został zwolniony z odpowiedzialności karnej z powodu upływu terminu przedawnienia

Najwyższy Sąd Antykorupcyjny zwolnił z odpowiedzialności karnej byłego pełniącego obowiązki prezesa NAEK „Energoatom” oraz byłego dyrektora generalnego oddziału „Elektrownia Jądrowa Południowo-Ukraińska” Wissariona Kima. Podstawą tej decyzji było upływ terminu przedawnienia w sprawie dotyczącej domniemanych nadużyć, które – według wersji oskarżenia – spowodowały straty dla przedsiębiorstwa w wysokości dziesiątek milionów hrywien.

Orzeczenie kolegium sędziów WAKS zapadło 15 października. 

Według wersji oskarżenia w latach 2007–2012 Wissarion Kim, pełniąc funkcję dyrektora generalnego Południowo-Ukraińskiej Elektrowni Jądrowej, nadużył swojej pozycji służbowej. Śledztwo uznało, że działał on umyślnie, w celu osiągnięcia własnych korzyści majątkowych, a także w współudziale z innymi osobami w ramach wcześniejszego zmowy.

Jak twierdziła prokuratura, Kim zorganizował nadużycia stanowiska służbowego ze strony urzędników Południowo-Ukraińskiej Elektrowni Jądrowej. Według prokuratora działania te spowodowały straty dla przedsiębiorstwa państwowego „NAEK «Energoatom»” w łącznej wysokości 10,52 mln hrywien.

Ponadto w tym samym okresie Kim rzekomo zorganizował jeszcze jedną machinację mającą na celu przywłaszczenie środków w wysokości 17,42 mln hrywien.

W opinii prokuratora oba zarzucane przestępstwa zostały popełnione w 2013 roku. W związku z tym termin przedawnienia w tej sprawie upłynął w 2023 roku.

Oprócz Wissariona Kima adwokaci wnosili o zwolnienie z odpowiedzialności karnej jego syna Artema Kima oraz byłego zastępcy dyrektora generalnego Południowo-Ukraińskiej Elektrowni Jądrowej Władimira Bogatczuka.

W orzeczeniu sądowym stwierdzono:

„Wnioskowi należy przychylić się. Zwolnić z odpowiedzialności karnej pod zarzutem popełnienia przestępstwa przewidzianego w art. 27 ust. 3 oraz art. 364 ust. 2 Kodeksu Karnego Ukrainy w związku z upływem terminów przedawnienia. Zwolnić z odpowiedzialności karnej w związku z zarzutem popełnienia przestępstw przewidzianych w § 5 art. 27 oraz § 2 art. 364 Kodeksu Karnego Ukrainy w związku z upływem terminów przedawnienia. Zamknąć połączone postępowanie karne w części dotyczącej zarzutów popełnienia przestępstw przewidzianych w art. 27 ust. 5 oraz art. 364 ust. 2 Kodeksu karnego Ukrainy”.

W związku z tym WAKS postanowił zwolnić osoby objęte postępowaniem z odpowiedzialności karnej w odpowiedniej części postępowania z powodu upływu terminów przedawnienia. Zarzuty przedstawione w sprawie stanowią stanowisko strony oskarżenia, a nie ustalony niniejszym orzeczeniem fakt winy.

Informację tę podaje serwis „Słowo i Dzieło”.

Przypomnijmy, że Rada Nadzorcza SA „NAEK „Energoatom” wybrała na zwycięzcę konkursu na stanowisko prezesa zarządu spółki dyrektora generalnego SA „Ukrgazvydobuvannya” Jurija Tkachuka. Na członka zarządu ds. bezpieczeństwa jądrowego i eksploatacji wybrano Pawła Pawlyszyna, który przez dziesięć lat kierował Elektrownią Jądrową w Równem.

Rada Nadzorcza SA „Energoatom” mianowała Oleksandra Ostapowca tymczasowym pełniącym obowiązki prezesa zarządu spółki. Będzie on kierował przedsiębiorstwem do momentu rozpoczęcia pracy nowego stałego składu zarządu.

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