Były burmistrz Reni został skazany na 9 lat, a były poseł – na 10 lat za przyjęcie łapówki

Były burmistrz Reni oraz były radny miejski zostali ostatecznie skazani za wyłudzenie 100 tysięcy dolarów w zamian za wydzierżawienie gruntu komunalnego o powierzchni około 2,5 ha. Oskarżeni zdążyli otrzymać połowę tej kwoty.

Były burmistrz otrzymał 9 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia, a były radny – 10 lat z konfiskatą.

Obaj zostali również pozbawieni na trzy lata prawa do sprawowania funkcji w organach władzy i samorządu lokalnego.

16 listopada Izba Apelacyjna WAKS oddaliła skargi obrony i pozostawiła wyrok bez zmian. Orzeczenie stało się prawomocne, jednak można je jeszcze zaskarżyć do Sądu Najwyższego w ciągu trzech miesięcy.

Źródło: Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna

Sędzia Sądu w Pawlohradzie został skazany na karę pozbawienia wolności za łapówkę w wysokości 2 tysięcy dolarów.

Oficerka Sztabu Generalnego została zatrzymana za łapówkę w wysokości 14 tysięcy dolarów.

W obwodzie czernihowskim zatrzymany dezerter próbował wręczyć łapówkę w wysokości 40 tysięcy hrywien.

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