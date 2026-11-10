Były szef portu w Czornomorsku został skazany na 10 lat za przyjęcie łapówki w wysokości 250 tysięcy dolarów

10 listopada 2026 r. skład sędziowski Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego ogłosił wyrok wobec byłego pełniącego obowiązki dyrektora przedsiębiorstwa państwowego „Morski Port Handlowy Czornomorsk”. Został on skazany na 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd uznał mężczyznę za winnego wyłudzenia i przyjęcia 250 tysięcy dolarów nielegalnej korzyści od przedstawiciela prywatnej firmy. Za te środki miał zapewnić zatwierdzenie przez komitet wierzycieli, w skład którego wchodziło również przedsiębiorstwo państwowe, planu restrukturyzacji dłużnika, a także podjąć inne działania. Jego czyny zakwalifikowano na podstawie części 4 art. 368 Kodeksu karnego Ukrainy.

W momencie popełnienia przestępstwa sprawa upadłości wspomnianej spółki była rozpatrywana przez jeden z sądów gospodarczych, a zatwierdzenie planu naprawczego pod warunkiem jego zatwierdzenia przez sąd umożliwiłoby inwestorowi wznowienie działalności gospodarczej na terenie portu przedsiębiorstwa będącego dłużnikiem.

Wyrokiem sądu skazano go na karę 10 lat pozbawienia wolności z pozbawieniem prawa do sprawowania określonych stanowisk na okres trzech lat oraz z konfiskatą całego majątku należącego do niego na zasadzie własności.

Należy zaznaczyć, że sąd zmienił środek zabezpieczający wobec skazanego z kaucji na areszt. Sąd postanowił zatrzymać osobę w areszcie bezpośrednio w sali sądowej.

Wyrok sądu stanie się prawomocny po upływie trzydziestu dni od dnia jego ogłoszenia, o ile nie zostanie zaskarżony w trybie apelacyjnym.

Informację tę podała Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna.

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