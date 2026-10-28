Informacja o rzekomym nagłym zwolnieniu i pilnym wyjeździe za granicę dyrektor Departamentu Licencjonowania Narodowego Banku Ukrainy Darii Sofiny w związku z przeszukaniami przeprowadzonymi przez NABU nie odpowiada prawdzie. Była urzędniczka NBU zrezygnowała ze stanowiska z własnej woli, uprzedzając pracodawcę z dwutygodniowym wyprzedzeniem, zgodnie z przepisami prawa, a same organy ścigania nie prowadziły żadnych czynności śledczych wobec niej ani pracowników jej jednostki w organie regulacyjnym.

Informację tę przekazała dyrektor Departamentu Komunikacji NBU Julia Jewtuszenko w odpowiedzi na oficjalny zapytanie dziennikarskie skierowane przez serwis internetowy UA.NEWS.

W przeddzień tego wydarzenia redakcja zwróciła się do NBU w związku z pojawieniem się informacji, że Sofiina figuruje w jednym z epizodów postępowania karnego dotyczącego państwowego „Sens Banku”. Twierdzono, że szefowa działu ds. licencji w Narodowym Banku Ukrainy złożyła wypowiedzenie i odeszła z pracy na dwie doby przed przeprowadzeniem przeszukań przez detektywów NABU, po czym natychmiast wyjechała poza granice Ukrainy.

Biorąc pod uwagę społeczny oddźwięk sprawy „Sens Banku”, serwis UA.NEWS zwrócił się do NBU z prośbą o udzielenie wyczerpujących wyjaśnień dotyczących podstaw i terminów rozwiązania stosunku pracy z tą urzędniczką, a także na temat działań procesowych organów ścigania oraz tego, czy kierownictwo posiada informacje na temat jej aktualnego miejsca pobytu.

W Narodowym Banku Ukrainy szczegółowo wyjaśniono chronologię oraz podstawy prawne zmian kadrowych. Według danych organu regulacyjnego rozkaz o zwolnieniu Darii Sofiny wydano na podstawie jej osobistego oświadczenia z dnia 12 października 2026 r., czyli z zachowaniem wymogów art. 38 Kodeksu pracy dotyczących pisemnego wypowiedzenia z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Oficjalnie zakończyła pracę w NBU 27 października 2026 r. W Narodowym Banku podkreślono, że w dniu zakończenia pracy Sofinowa przebywała na Ukrainie i w pełni wykonywała swoje obowiązki służbowe, a w siedzibie Narodowego Banku Ukrainy nie prowadzono żadnych czynności śledczych ani procesowych dotyczących jej ani innych pracowników Departamentu Licencjonowania.

Ponadto organ regulacyjny określił granice odpowiedzialności Departamentu Licencjonowania w kontekście decyzji dotyczących instytucji bankowych, w szczególności „Sens Banku”. W NBU wyjaśniono, że jednostka ta zajmuje się jedynie obsługą procedur autoryzacyjnych, zapewnieniem zgodności z sankcjami oraz monitorowaniem osób powiązanych, podczas gdy ostateczne decyzje o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia kadry kierowniczej podejmują wyłącznie organy kolegialne – Komitet ds. Nadzoru i Regulacji Działalności Banków lub Zarząd Narodowego Banku Ukrainy.

Wcześniej poseł Jarosław Żelezniak zasugerował, że przeszukania przeprowadzone przez NABU w siedzibie prezesa NBU Andrieja Pysznego mogą dotyczyć sytuacji związanej z przedsiębiorstwami „Karpatnaftochim” i „Sens Bank”. Według Żelezniaka w obu sprawach pojawia się postać Wasyla Wesołego, którego poseł nazwał „nadzorcą z Bankowej”. Odwołał się również do zeznań byłego przewodniczącego rady nadzorczej „Sens Banku”, zgodnie z którymi to właśnie Pyszny sprowadził Wesołego do banku.

NABU potwierdziło wcześniej przeprowadzenie przeszukań w siedzibie Narodowego Banku Ukrainy oraz w miejscu zamieszkania jednego z pracowników. Biuro poinformowało, że nikogo nie zatrzymano i nikomu nie postawiono zarzutów, a pozostałych szczegółów nie ujawnia się w interesie śledztwa przedprocesowego.

Przypomnijmy, że Pyszny zaprzeczył, jakoby miał wpływ na decyzje kadrowe w „Sens Banku”.

Ponadto w banku „Sens” przeprowadzono również przeszukania w ramach specjalnej operacji antykorupcyjnej NABU i SAP.

Kandydaturę biznesmena Wasyla Veselogo do pracy w „Sens Banku” zarekomendował prezes Narodowego Banku Ukrainy Andrij Pysznyj. Według słów Szewki Adżunera, Pysznyj osobiście zapoznał go z Veselogiem jeszcze przed rozpoczęciem procedury rozmów kwalifikacyjnych.

Wyższy Sąd Antykorupcyjny nałożył na prezesa zarządu „Sens Banku” Oleksija Stupaka środek zabezpieczający w postaci kaucji w wysokości 15 milionów hrywien, którą należy wpłacić w ciągu pięciu dni. Prokuratura domagała się 150 mln hrywien.

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