Byli funkcjonariusze kolonii w Sokyrianach staną przed sądem za zmuszanie skazanych do bezpłatnej pracy

Pracownicy Państwowego Biura Śledczego, przy wsparciu kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, zakończyli dochodzenie przedprocesowe w sprawie byłego dyrektora kolonii karnej nr 67 w Sokyrianach oraz naczelnika jednego z oddziałów tej placówki. Zostali oni oskarżeni o wyzysk skazanych, których zmuszano do bezpłatnej pracy na terenie prywatnych gospodarstw domowych.

Akty oskarżenia zostały już przekazane do sądu.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa urzędnicy wykorzystywali osadzonych jako bezpłatną siłę roboczą na własne potrzeby, a także w interesie osób trzecich, z którymi starali się nawiązać przyjazne stosunki.

Skazanych wywożono do prywatnych gospodarstw domowych, gdzie wykonywali różnorodne prace budowlane i gospodarcze.

W szczególności osadzeni byli angażowani do takich zadań, jak:

rąbanie i piłowanie drewna;

załadunek drewna;

układanie płyt chodnikowych;

sprzątanie terenów przydomowych.

Według wersji śledczych praktyka ta trwała od początku 2026 roku do lipca, kiedy to pracownicy DBR ujawnili nielegalną działalność.

Podczas przeszukań funkcjonariusze organów ścigania zebrali dowody nielegalnego wykorzystywania pracy skazanych. Obu urzędnikom postawiono zarzuty.

Obecnie były dyrektor kolonii oraz kierownik jednego z jej oddziałów zostali zwolnieni ze swoich stanowisk. Materiały postępowania przygotowawczego przekazano do sądu w celu rozpatrzenia sprawy co do meritum.

Informuje o tym Państwowe Biuro Śledcze.

W Zakarpaciu dwóch urzędników zakładu karnego nr 9 oskarża się o sprzeniewierzenie produktów przeznaczonych do wyżywienia osadzonych. Zgodnie z dokumentacją spisano ponad 2 tony heka i 900 kilogramów wołowiny, jednak w rzeczywistości skazani i osadzeni nie otrzymali tych produktów.

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