Były wiceminister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Rusłan Olijnik stanął w obronie dostawcy metalu Władysława Sokołowa. Stwierdził, że nie dostrzega znamion przestępstwa w sprawie dotyczącej budowy obiektów ochronnych dla obiektów energetycznych w obwodzie kijowskim.

„To niesprawiedliwe. Jestem więcej niż przekonany, że z czasem organy ścigania rozwikłają tę sprawę. Nie ma tu znamion przestępstwa. Po prostu nie ma. Jest człowiek, który zaufał szefowi obwodu Kalasznikowi i zbudował zabezpieczenia na terenie całego obwodu kijowskiego” – oświadczył Olijnik.

Według niego Sokołow dostarcza zbrojenie wszystkim generalnym wykonawcom zaangażowanym w budowę zabezpieczeń podstacji w obwodzie kijowskim.

Olijnik odniósł się również do prac na podstacjach o napięciu 35 kV oraz w obiektach kogeneracyjnych, które – jak twierdzi – są już zabezpieczone.

„Ta osoba w stu procentach wykonała wszystkie zadania zlecone przez Kalasznika. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do niego jako wykonawcy i dostawcy” – powiedział.

Na pytanie o ewentualne zawyżanie cen wyrobów metalowych Olijnik odpowiedział, że nic mu o tym nie wiadomo. Jednocześnie stwierdził, że nie wierzy w zawyżanie cen, powołując się na szefa odpowiedniego departamentu KOVA, Kravczenka, który – jego zdaniem – nie dopuściłby do tego.

Jednak na pytanie, czy Sokołow był generalnym wykonawcą na innych obiektach, Olijnik odpowiedział, że nie zna jego statusu. Według byłego wiceministra, w odniesieniu do obiektów kogeneracyjnych, o ile mu wiadomo, w ogóle nie istniały żadne stosunki umowne.

O tym były wiceminister ds. odbudowy opowiedział w wywiadzie dla UP.

Przypomnijmy, że Zdjęcie: Sokołow zarejestrował na swoją 73-letnią matkę 17 samochodów i luksusową nieruchomość.

Przypomnijmy, że u policjanta Cenowa, figuranta w sprawie Kartagina, znaleziono posiadłość o wartości ponad 400 tysięcy dolarów.

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