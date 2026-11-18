Zastępca burmistrza Kupianska został skazany zaocznie na 15 lat pozbawienia wolności za zdradę stanu
Były zastępca burmistrza Kupianska został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia za zdradę stanu i kolaborację.
Według prokuratury w lipcu 2022 roku, podczas okupacji miasta, dobrowolnie objął stanowisko w nielegalnej administracji okupantów.
W szczególności nadzorował działalność przedsiębiorstw komunalnych i zajmował się podłączeniem sieci energetycznej rejonu Kupianska do sieci energetycznych tzw. „ŁNR” oraz Rosji.
Po wyzwoleniu miasta mężczyzna uciekł do Federacji Rosyjskiej i obecnie jest poszukiwany. Wyrok wydano zaocznie.
Źródło: Prokuratura obwodowa w Charkowie
SBU zdemaskowała agenta Rosji, który wysadził samochód urzędnika rady miejskiej Dniepru.
Wcześniej kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w obwodzie kijowskim rosyjskiego agenta, który na zlecenie FSB gromadził dane wywiadowcze w celu precyzyjnego kierowania atakami na lokalne obiekty energetyczne. Osobą podejrzaną okazał się kierowca firmy logistycznej, który śledził również lokalizacje baz remontowych Sił Obronnych.
Kontrwywiad SBU zatrzymał w obwodzie chmielnickim mężczyznę podejrzanego o przekazywanie rosyjskim służbom specjalnym współrzędnych jednostek wojskowych, przedsiębiorstw obronnych i terminali pocztowych.