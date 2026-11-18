Były zastępca burmistrza Kupianska został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia za zdradę stanu i kolaborację.

Według prokuratury w lipcu 2022 roku, podczas okupacji miasta, dobrowolnie objął stanowisko w nielegalnej administracji okupantów.

W szczególności nadzorował działalność przedsiębiorstw komunalnych i zajmował się podłączeniem sieci energetycznej rejonu Kupianska do sieci energetycznych tzw. „ŁNR” oraz Rosji.

Po wyzwoleniu miasta mężczyzna uciekł do Federacji Rosyjskiej i obecnie jest poszukiwany. Wyrok wydano zaocznie.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Charkowie

SBU zdemaskowała agenta Rosji, który wysadził samochód urzędnika rady miejskiej Dniepru.

Wcześniej kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w obwodzie kijowskim rosyjskiego agenta, który na zlecenie FSB gromadził dane wywiadowcze w celu precyzyjnego kierowania atakami na lokalne obiekty energetyczne. Osobą podejrzaną okazał się kierowca firmy logistycznej, który śledził również lokalizacje baz remontowych Sił Obronnych.

Kontrwywiad SBU zatrzymał w obwodzie chmielnickim mężczyznę podejrzanego o przekazywanie rosyjskim służbom specjalnym współrzędnych jednostek wojskowych, przedsiębiorstw obronnych i terminali pocztowych.

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