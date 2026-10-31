UE przygotowuje się do zatwierdzenia ostatniej transzy kredytu dla Ukrainy w wysokości 45 mld euro: na co zostaną przeznaczone te środki

Komisja Europejska wszczęła procedurę, w ramach której państwa członkowskie Unii Europejskiej mają zatwierdzić drugą połowę pożyczki dla Ukrainy – 45 mld euro. Środki te mają zostać wypłacone do końca 2027 roku, przy czym większa część finansowania zostanie przeznaczona na rozwój ukraińskiego przemysłu obronnego.

Unia Europejska zatwierdziła wcześniej dla Ukrainy program pożyczkowy o wartości 90 mld euro do końca 2027 roku. Połowę tej kwoty planuje się wypłacić w 2026 roku.

30 października Komisja Europejska zaproponowała mechanizm, dzięki któremu kraje UE będą mogły zatwierdzić pozostałą część finansowania – 45 mld euro, czyli około 50,4 mld dolarów.

Komisja Europejska pozytywnie oceniła również strategię finansowania przedstawioną przez Ukrainę. Zgodnie z proponowanym podziałem środki zostaną przeznaczone na dwa główne obszary:

13,3 mld euro — na wsparcie budżetu państwa Ukrainy;

31,7 mld euro — na rozwój ukraińskiego przemysłu obronnego.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła znaczenie przewidywanego finansowania dla Ukrainy.

„Dzięki tej propozycji zapewniamy Ukrainie tak bardzo potrzebną przewidywalność i pomagamy w utrzymaniu funkcjonowania kluczowych służb państwowych” — oświadczyła Ursula von der Leyen.

Przywódcy Unii Europejskiej uzgodnili program kredytowy w wysokości 90 mld euro do końca 2025 roku. Środki pozyskano poprzez wspólne emisje obligacji UE.

Decyzja ta została podjęta po tym, jak krajom Unii Europejskiej nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do finansowania Ukrainy.

W związku z tym mechanizm zaproponowany przez Komisję Europejską ma zapewnić zatwierdzenie ostatnich 45 mld euro kredytu, które Ukraina planuje otrzymać do końca 2027 roku. Główna część tych środków jest przeznaczona na wsparcie i rozwój krajowego przemysłu obronnego.

Informuje o tym agencja Reuters.

W 2027 roku Ukrainie może zabraknąć 70 mld euro na pokrycie potrzeb finansowych. Z tego powodu Unia Europejska planuje przekonać Wielką Brytanię i Kanadę do zwiększenia wkładów na wsparcie Kijowa. Negocjacje w sprawie dodatkowego finansowania mają odbyć się na najwyższym szczeblu.

Przypomnijmy, że Finlandia udzieli kredytu w wysokości 50 mln euro Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Rozwoju (IDA), które wchodzi w skład Grupy Banku Światowego. Środki te mają zostać przeznaczone na finansowanie odbudowy Ukrainy.

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