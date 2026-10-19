Eskalacja w kosmosie: Rosja tworzy odpowiednik Starlink i blokuje zachodnie satelity

Rosjanie robią postępy w tworzeniu własnej kosmicznej sieci internetowej, próbując wyprzedzić Ukrainę w wykorzystaniu Starlink na polu bitwy, a nawet w głębokim tylu. Tak przynajmniej wynika z oświadczenia doradcy prezydenta ds. technologii obronnych Siergieja Beskrestnowa (Flesha).

W wywiadzie dla Associated Press powiedział, że za około 6 miesięcy Rosja może zapewnić pełny zasięg satelitarny na terytorium Ukrainy. A to oznacza, że będzie mogła sterować dronami bojowymi i rakietami w czasie rzeczywistym.

Niedawno okazało się, że rosyjski satelita „Kosmos” wykonał niebezpieczny manewr na orbicie i zbliżył się na skróconą odległość do aparatu, z którego zdjęć korzysta ukraiński wywiad. Odległość ta wynosiła kilkadziesiąt metrów, co w skali kosmicznej oznacza niemal zderzenie.

UA.News opowiada o zagrożeniach wojskowych związanych z rosyjskim odpowiednikiem Starlink, prowokacjach i kosmicznym wymiarze wyścigu zbrojeń, a także o tym, co ukraińscy eksperci mówią na temat nowej eskalacji ze strony Rosji.



Rosyjski „Rasswiet” przeciwko ukraińskiemu niebu



Rosyjski system satelitarny „Rassvet” może stać się jednym z najpoważniejszych wyzwań technologicznych dla Ukrainy i Europy – uważa doradca prezydenta Ukrainy ds. technologii obronnych Siergiej Beskrestnow w rozmowie z „Flash”.

Jak twierdzi, rosyjskie satelity zapewniają już tymczasowy zasięg nad Ukrainą, gdy przelatują nad jej terytorium. Taki zasięg jest dostępny przez 30–40 minut.

Jeśli jednak Rosjanie rozbudują własną sieć „Rassvet”, będą mogli sterować w czasie rzeczywistym dronami uderzeniowymi i rozpoznawczymi, a nawet niedrogimi rakietami, w szczególności „Banderol” i „Dan-M”. Jednocześnie ukraińskie środki walki radioelektronicznej mogą osłabić tę ochronę.

Według Beskrestnowa rosyjscy inżynierowie mieli już okazję przetestować metody zakłócania na działającym systemie Starlink. Ukraina musi natomiast przygotować się do przeciwdziałania sieci, która nie została jeszcze w pełni wdrożona.

„Zanim Rosja zacznie wykorzystywać ten system do ataków na naszą infrastrukturę i na nas samych, musimy już opracować środki przeciwdziałania, wyprodukować je w dużych ilościach i wdrożyć w celu zapewnienia ochrony” – wyjaśnił „Flash”.



Rosyjska alternatywa dla Starlink



„Rassvet” to projekt sieci satelitów na niskiej orbicie, opracowywany przez rosyjską firmę „Biuro 1440”. Jego celem jest zapewnienie łączności szerokopasmowej, zwłaszcza tam, gdzie brakuje stabilnego zasięgu naziemnego. Pod względem podstawowej koncepcji system przypomina amerykański Starlink firmy SpaceX.

Rosja rozwija ten projekt nie tylko z myślą o cywilnym satelitarnym internecie. W obliczu ograniczenia dostępu rosyjskich sił zbrojnych do nielegalnie wykorzystywanych terminali Starlink Moskwa ma motywację do stworzenia własnej sieci, która będzie działać pod jej kontrolą.

Według danych Instytutu Badań nad Wojną (ISW) pierwsze 16 seryjnych satelitów „Rassvet” wystrzelono w marcu 2026 roku, a kolejne 16 – w lipcu. Pod koniec lipca grupa satelitów zapewniała już rosyjskim siłom zbrojnym pewne okna łączności nad Ukrainą. Jednocześnie do zapewnienia pełnego, nieprzerwanego zasięgu potrzeba znacznie większej liczby satelitów.

Strona rosyjska zapowiadała wcześniej plany dalszego rozbudowywania sieci, a komercyjne uruchomienie wiązano z rokiem 2027. Niezależni analitycy zwracają jednak uwagę na rozbieżność między ambicjami Moskwy a faktyczną liczbą satelitów na orbicie.



Jak łączność satelitarna może zmienić rosyjskie ataki na Ukrainę



Najbardziej niebezpieczny scenariusz to nie tylko pojawienie się w Rosji internetu satelitarnego, ale integracja takiej łączności w jednolity system zarządzania dronami, rozpoznaniem i atakami.

Obecnie możliwości rosyjskich operatorów, w zależności od typu drona, trasy i wyposażenia, są ograniczone zasięgiem łączności, specyfiką nawigacji oraz działaniami ukraińskich środków walki radioelektronicznej. Kanał satelitarny może pomóc w przekazywaniu poleceń na duże odległości, odbieraniu danych i zmianie zadań w trakcie lotu.

W przypadku pomyślnego wdrożenia systemu „Rassvet” rosyjskie siły zbrojne będą potencjalnie w stanie:

Korygować trasy dronów uderzeniowych w trakcie lotu. Jeśli dron posiada odpowiedni terminal i system sterowania, operator może zmienić jego kurs w zależności od sytuacji.

Polować na cele ruchome. Łączność satelitarna może pomóc w przekazywaniu zaktualizowanych współrzędnych i korygowaniu ataku na transport, mobilne obiekty wojskowe lub inne cele.

Zmniejszyć skuteczność niektórych środków walki elektronicznej. Jeśli sterowanie odbywa się przez kanał satelitarny, zagłuszanie tradycyjnej łączności radiowej między operatorem a dronem może okazać się niewystarczające.

Lepsza koordynacja rozpoznania i ataków. Dane z bezzałogowych statków powietrznych służących do rozpoznania można szybciej przekazywać do centrów dowodzenia, a następnie wykorzystywać do korygowania kursu platform uderzeniowych.

Jednak sama łączność satelitarna nie sprawia, że jakakolwiek broń staje się sterowana w czasie rzeczywistym. Wymaga to kompatybilnego terminala, systemu przekazywania poleceń, sprzętu nawigacyjnego oraz odpowiedniej architektury sterowania. Wynik będzie zależał również od odporności kanału na zakłócenia oraz zdolności operatora do uzyskania wiarygodnych danych o celu.

Oświadczenie Siergieja Beskrestnowa stanowi ostrzeżenie przed potencjalną zmianą równowagi możliwości technologicznych na polu walki. Jeśli Rosja wdroży system „Rassvet” i zintegruje go z systemami sterowania dronami bojowymi, ukraińska obrona przeciwlotnicza będzie musiała stawić czoła bardziej elastycznym i potencjalnie celniejszym atakom.



Jak Ukraina

może się bronić

Po pierwsze, należy opracować środki przeciwdziałania właśnie kanałom satelitarnym. Konieczne są testy różnych metod zakłóceń radioelektronicznych oraz sprawdzenie ich skuteczności wobec konkretnych terminali i systemów nawigacyjnych. Ważne jest, aby nie zakładać, że jeden uniwersalny środek będzie w stanie zneutralizować wszystkie rodzaje rosyjskich dronów.

Po drugie, należy rozbudowywać pasywne i aktywne systemy wykrywania. Jeśli unieszkodliwienie drona jest trudniejsze z powodu utraty łączności, należy go w porę wykrywać i fizycznie przechwytywać. Wymaga to rozwoju radarów, czujników akustycznych, mobilnych grup ogniowych, dronów przechwytujących oraz niedrogich środków rażenia.

Po trzecie, nie należy polegać wyłącznie na walce elektronicznej. Walka elektroniczna powinna działać w ramach jednego systemu wraz z wykrywaniem radarowym, systemami kierowania obroną przeciwlotniczą, środkami przechwytywania oraz analizą danych dotyczących sytuacji powietrznej.

Podejście to jest zgodne z wnioskami amerykańskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS). W badaniu „Drone Saturation: Russia’s Shahed Campaign” z 13 maja 2025 r. analitycy podkreślili, że w obliczu masowych ataków tanimi dronami potrzebna jest wielowarstwowa obrona, łącząca czujniki akustyczne, zintegrowane systemy zarządzania, walkę elektroniczną, grupy mobilne oraz tanie przechwytujące drony.

Ważne jest również to, że Ukraina musi przygotowywać się nie tylko na zmiany w technologiach łączności, ale także na wzrost liczby równoczesnych ataków. Nawet jeśli znaczna część rosyjskich dronów zostanie zestrzelona, masowe wystrzelenie może przeciążyć system wykrywania, kierowania i przydzielania celów.

Ukraina nie powinna liczyć na jedną technologię, która zneutralizuje „Rassvet”. Potrzebny jest kompleks środków, które przyniosą efekt nawet w przypadku przyspieszonego wdrażania rosyjskiej sieci. Ministerstwo Obrony Ukrainy uznało już rozwój wojskowych zdolności kosmicznych za jeden ze strategicznych kierunków. Jednak do stworzenia pełnoprawnego systemu potrzebne są nie tylko satelity, ale także stacje naziemne, kanały transmisji danych, zabezpieczone oprogramowanie oraz integracja z wojskowymi systemami zarządzania.



Prowokacje wymierzone w satelity krajów

zachodnich

Amerykańskie Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) odnotowało już nie pierwszą próbę Rosjan przeniesienia potencjalnej wojny na orbitę kosmiczną. Stwierdzono tam, że 15 października 2026 r., zgodnie z danymi komercyjnego wywiadu kosmicznego rosyjski satelita „Kosmos-2612” porusza się po trajektorii, która doprowadzi go w bezpośrednie sąsiedztwo zarejestrowanego w USA satelity komercyjnego. Satelita ten jest eksploatowany przez fińską firmę ICEYE i dostarcza dane dla ukraińskiego wywiadu.

Według serwisu, o godz. 02:06 czasu uniwersalnego (UTC) 19 października rosyjski satelita znajdował się około 640 metrów za ICEYE-X36 i dwa kilometry wyżej od niego. O godz. 16:07 UTC odległość między satelitami zmniejszyła się do 26 metrów.

Według najnowszych danych serwisu satellitemap.space „Kosmos-2612” znajduje się na wysokości około 547 kilometrów nad Ziemią, podczas gdy ICEYE-X36 – na wysokości około 545 kilometrów.

Aktywność

ta rozpoczęła się w kwietniu 2026 roku, kiedy to Rosja wystrzeliła sześć satelitów – od „Kosmosu” do „Kosmosu” 2614 – na niską orbitę okołoziemską (LEO). Miesiąc później pięć z tych satelitów wykonało manewry o wysokim nakładzie energii, w wyniku których nachylenie ich orbit zostało zwiększone do płaszczyzny orbity satelity ICEYE.

Takie ruchy były niezwykłe, ponieważ satelity na orbicie zazwyczaj unikają manewrów zmieniających płaszczyznę orbity. Wymagają one bowiem dużej ilości paliwa. W maju 2026 roku kilka rosyjskich satelitów zbliżyło się do satelity komercyjnego. W tym przypadku „Kosmos-2609” zbliżył się do niego na odległość zaledwie 2,5 kilometra. Miało to miejsce 26 maja.



Jednak żaden z satelitów „Kosmosu” w tym okresie nie wykonywał manewrów pozwalających na pozostanie w tej samej płaszczyźnie (lub bycie koplanarnym) z satelitą ICEYE, dlatego ich płaszczyzny orbitalne stopniowo się rozchodziły. Następnie, w ciągu dwóch tygodni, począwszy od 30 września 2026 roku, „Kosmos 2612” wykonał szereg nowych manewrów, które skierowały go z powrotem i wyniosły na niemal taką samą wysokość, jak satelita komercyjny.

Wcześniej Rosja przeprowadzała testy polegające na wystrzeliwaniu obiektów z satelitów na orbicie, które jeden z wysokich rangą amerykańskich urzędników opisał w 2017 roku jako „matrioškę” i stwierdził, że „posiadają cechy systemu uzbrojenia”.

W lipcu 2020 roku „Kosmos-2543” wystrzelił obiekt, który poruszał się z prędkością do 186 metrów na sekundę względem satelity. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania publicznie potępiły później tę próbę, zaznaczając, że nosiła ona znamiona broni antykosmicznej. W 2026 roku dowódca Dowództwa Kosmicznego USA stwierdził, że „jest oczywiste”, iż Rosja rozmieszcza „broń kosmiczną” za pomocą „Kosmos-2558”.



Paweł Lakijczuk: precedens nie tylko dla Ukrainy, ale i dla całego świata



Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że do komercyjnego aparatu na orbicie zbliżał się rosyjski „Kosmos”, a ten ma właśnie przeznaczenie wojskowe. Wszystko, co nazywa się „Kosmos”, jest dla Rosjan jedynie przykrywką. Jeśli przyjrzeć się rzeczywistym parametrom takich statków, można zauważyć, że mają one inne nazwy i parametry – podkreśla Paweł Lakijczuk, kierownik programów bezpieczeństwa w Centrum Globalistyki „Strategia XXI”.

„To, co może się teraz wydarzyć, może stworzyć precedens nie tylko dla Ukrainy, ale i dla całego świata. Już w 1967 roku przyjęto międzynarodowe porozumienie dotyczące przestrzeni kosmicznej, znane jako Traktat o przestrzeni kosmicznej. Jego postanowienia można warunkowo porównać do piątego artykułu NATO: przestrzeń kosmiczna nie powinna być wykorzystywana do prowadzenia wojny.

Jeśli jednak uważnie przeczyta się ten traktat, staje się jasne, że orbita okołoziemska faktycznie pozostaje w pewnej szarej strefie. Zakaz prowadzenia działań wojennych w kosmosie był przewidziany domyślnie, ale zasada ta nie została sformułowana w sposób bezpośredni i wyczerpujący.

Umieszczanie na orbicie satelitów rozpoznawczych i wojskowych satelitów łączności jest dozwolone. Nie oznacza to jednak, że można prowadzić wojnę między satelitami. Właśnie takiego rozwoju wydarzeń starano się uniknąć, chociaż w traktacie nie ma odrębnego, wyraźnego zakazu takich działań.

Jeśli Rosjanie zdecydują się teraz na taki krok, stanie się to niebezpiecznym precedensem. W praktyce będzie to oznaczało przeniesienie potencjalnej wojny na orbitę. A to może stanowić mniejsze zagrożenie dla Ukrainy niż dla innych krajów, ponieważ w naszym przypadku chodzi w szczególności o dane wywiadowcze z satelitów, które otrzymujemy.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to nowy poziom eskalacji. Trudno nawet znaleźć dokładną definicję tego, co się dzieje. W rzeczywistości świat stoi w obliczu perspektywy przeniesienia konfliktu zbrojnego w kosmos.

W kosmosie odległości i warunki są zupełnie inne. Każdy satelita porusza się po własnej orbicie. Jeśli jednak jeden z nich zaczyna zmieniać trajektorię i celowo zbliża się do innego, nie jest to już zwykła sytuacja. W tym przypadku podano, że odległość między satelitami zmniejszyła się do około 26 metrów. Jak na warunki kosmiczne jest to niezwykle mała odległość.

Taki manewr może być celową demonstracją możliwości: Rosja pokazuje, że jeśli zechce, może unieruchomić obcy satelita. W każdym razie takie działania stanowią poważne zagrożenie.

Przypomina to niebezpieczne manewry na morzu, kiedy jeden statek celowo zbliża się do drugiego, stwarzając ryzyko zderzenia. Istnieje znamienny przykład historyczny – tak zwana inwazja Bagdashina z 1988 roku. Po przyjęciu Konwencji ONZ o prawie morza amerykańskie okręty postanowiły zademonstrować prawo do pokojowego przepływu przez Morze Czarne, na południe od Krymu. Na ich spotkanie wypłynęły dwa radzieckie okręty. Nie otworzyły one ognia, a po prostu staranowały amerykańskie statki.

Incydent ten przeszedł do historii jako „atak Bagdashina” – od nazwiska dowódcy radzieckiego okrętu „Bezzatowny”, który brał udział w starciu. W rzeczywistości było to rażące naruszenie norm bezpieczeństwa na morzu. Jednak w rosyjskiej tradycji wojskowej ten epizod do dziś może być przedstawiany jako heroiczny czyn. Tymczasem dla innych jest to przykład niebezpiecznego zachowania i lekceważenia międzynarodowych zasad. Nie jest wykluczone, że obecnie możemy być świadkami podobnego scenariusza, tyle że nie na morzu, a w kosmosie”.

Pawło Lakijczuk zwraca uwagę, że Rosjanie nie odczuwają już strachu przed apokalipsą nuklearną i podsycają odpowiednią retorykę. W tym kontekście sytuacja związana z satelitami jest niezwykle ważna i niebezpieczna. Podobnie Ukraina i jej partnerzy powinni przygotować się na stworzenie kosmicznej sieci internetowej do zarządzania uzbrojeniem.

„Jeśli chodzi o prognozy dotyczące utworzenia rosyjskiej floty satelitarnej, Rosja rzeczywiście może z czasem stworzyć flotę satelitów o różnym przeznaczeniu. Na przykład umieścić na odpowiednich orbitach satelity zdolne do prowadzenia obserwacji terytorium Ukrainy. Czy Rosjanie będą w stanie zrealizować wszystkie swoje plany, w szczególności dotyczące zapewnienia stałego zasięgu w określonych rejonach – to kwestia otwarta.

Rosyjski system, który czasami porównuje się do Starlink, to osobna historia. Jednak faktem jest, że Rosja dąży do wzmocnienia rozpoznania satelitarnego nad Ukrainą. Nie oznacza to, że Rosjanie koniecznie osiągną swój cel. Znacznie lepiej jednak być przygotowanym na taki obrót wydarzeń, niż dać się mu zaskoczyć.

Aby zrozumieć, że przeciwdziałanie systemom satelitarnym jest możliwe, wystarczy przypomnieć sobie, że Rosjanie zakłócają sygnały Starlink i GPS. Istnieją więc sposoby walki również z satelitarnymi systemami łączności. Na to również trzeba się przygotować”.

Czytaj nas na