Misję ewakuacji ludności cywilnej z okupowanych Oleszok w obwodzie chersońskim zorganizowały w rzeczywistości ukraińskie i rosyjskie służby wywiadowcze. Jednocześnie w przestrzeni publicznej operację tę przedstawiono jako wynik dyplomatycznego pośrednictwa pierwszej damy USA Melanii Trump.

Według informacji podanych przez wydawnictwo Moskwa przez długi czas odmawiała otwarcia korytarza humanitarnego do Oleszok.

Jednak latem 2026 roku strony w końcu zgodziły się na bezpośrednie rozmowy między Głównym Zarządem Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy a Głównym Zarządem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Po czterech miesiącach konsultacji praktyczną część ewakuacji ludności cywilnej zorganizowali pełnomocnicy ds. praw człowieka obu krajów – Dmytro Lubinec z Ukrainy oraz Jana Lantratowa z Rosji.

Mimo to operację przeprowadzono pod egidą Białego Domu i przedstawiono jako osobiste osiągnięcie Melanii Trump. Jednak, jak pisze gazeta, dokładny stopień zaangażowania Waszyngtonu pozostaje nieznany.

Eksperci i źródła „Le Monde” przypuszczają, że nawet jeśli Melania Trump wyrażała zaniepokojenie losem ludności cywilnej, Kijów i Moskwa, które już wcześniej uzgodniły między sobą szczegóły, mogły świadomie oddać honor dyplomatyczny Waszyngtonowi. Mogło to być ukłonem w stronę Donalda Trumpa, który zawsze dąży do tego, by występować w roli głównego arbitra w światowych procesach.

„Zdając sobie sprawę, że nie otrzyma Pokojowej Nagrody Nobla, Trump być może postanowił spróbować zdobyć ją dla Melanii” – pisze gazeta.

Miasto Oleszki znajdowało się pod rosyjską okupacją od 2022 roku, a w ostatnich miesiącach doszło tam do poważnej katastrofy humanitarnej.

W wyniku porozumień dotyczących zawieszenia broni i otwarcia korytarza humanitarnego udało się ewakuować z miasta około 700 osób.

Informuje o tym francuski dziennik „Le Monde”, powołując się na własne źródła.



Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszki.

Melania Trump poinformowała o ewakuacji prawie 800 osób z Oleszki — Anadolu Agency.

Melania Trump może odwiedzić okupowane Oleszki.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy pozostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Ombudsman poinformował również, że zawieszenie broni trwa już ponad 87 godzin. Ukraińska delegacja wraca do domu.

Przypomnijmy, że 17 autobusów z mieszkańcami Oleszok jedzie do Ukrainy, a do Rosji – kilkakrotnie mniej.

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