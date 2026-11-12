Przedsiębiorca Władysław Sokołow, który jest zamieszany w skandal związany z budową obiektów obronnych na obiektach energetycznych w obwodzie kijowskim, po raz pierwszy publicznie odniósł się do krytyki dotyczącej luksusowych apartamentów w Dnieprze oraz żywego krokodyla w terrarium. Wyjaśnił pochodzenie swojego majątku, zaprzeczył powiązaniom swojego majątku z kontraktami państwowymi oraz wysunął oskarżenia pod adresem byłego szefa Kijowskiej Administracji Obwodowej, a obecnie ministra rozwoju społeczności i terytoriów Mykoły Kałasznika.

Biznesmen stanowczo zaprzeczył, jakoby jego majątek i elitarne nieruchomości miały związek z niedawnymi kontraktami państwowymi dotyczącymi ochrony infrastruktury energetycznej.

Według Sokolowa pałacowe apartamenty nabył jeszcze w 2009 roku, a powierzchnię biurową – w 2011 roku. Jednocześnie, jak twierdzi przedsiębiorca, do poruszania się korzysta z samochodu marki Toyota.

Osobno Sokołow skomentował sprawę krokodyla w terrarium, która stała się jednym z głównych powodów żartów i memów w mediach społecznościowych po opublikowaniu zdjęć z przeszukań.

Biznesmen zapewnił, że nabył to egzotyczne zwierzę całkowicie legalnie w odeskim ogrodzie zoologicznym za 2,5 tysiąca dolarów.

Sokolow nazwał obecny atak mediów próbą uczynienia z niego „kozła ofiarnego” za porażki władz w sektorze energetycznym.

Przedsiębiorca wysunął również wzajemne oskarżenia pod adresem Mykoły Kalasznika. Według Sokolowa od listopada 2025 roku jego struktury wykonywały prace związane z budową zabezpieczeń obiektów energetycznych w obwodzie kijowskim bez podpisanych umów i zaliczek.

W szczególności chodzi o konstrukcje ochronne dla podstacji w Nowych Pietrowcach i Borodiance, elektrociepłowni w Sławutyczu, a także wieże strzelnicze i obiekty walki radioelektronicznej. Jak twierdzi biznesmen, prace były wykonywane wyłącznie na podstawie „słowa honoru” ówczesnego szefa Kijowskiej Administracji Obwodowej Mykoły Kalasznika.

Według obliczeń Sokolowa, tylko w ramach projektu zabezpieczenia 26 podstacji o łącznej wartości 2,1 mld hrywien jego przedsiębiorstwo dostarczyło materiałów o wartości 726 mln hrywien, podczas gdy otrzymana zaliczka wyniosła 160 mln hrywien.

Przedsiębiorca oświadczył, że łączne zadłużenie administracji obwodowej wobec jego firmy przekroczyło 1 mld hrywien.

Jednocześnie, według Sokolowa, 16 października Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziła przeszukania w jego mieszkaniu i biurze.

Ponadto biznesmen twierdzi, że w odpowiednim ministerstwie postawiono mu ultimatum: ma dokończyć budowę obiektów na własny koszt do 15 listopada.

W ten sposób Sokołow łączy publiczną krytykę pod swoim adresem z problemami związanymi z realizacją projektów ochrony infrastruktury energetycznej oraz z nierozliczonymi zobowiązaniami finansowymi.

Szczególną uwagę zwrócił brak publicznej aktywności Mykoły Kalasznika. Zwraca się uwagę, że urzędnik nie jest dostępny od 6 listopada, co wywołało przypuszczenia o jego możliwym zniknięciu.

Jednocześnie w źródłach otwartych nie ma nowych publicznych informacji na temat jego działalności. Na stronach ministerstwa nie pojawiają się wzmianki o Kałaszniku, a jego oficjalne profile w mediach społecznościowych nie są aktualizowane.

Zgodnie z ukraińskim prawem, jeśli miejsce pobytu osoby jest nieznane, można ogłosić jej poszukiwanie. Jeśli osoba zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach, organy ścigania mają podstawy do wszczęcia działań poszukiwawczych.

Zgłoszenie zaginięcia do Policji Narodowej może złożyć krewny, przedstawiciel instytucji państwowej lub każda osoba posiadająca informacje na temat okoliczności zaginięcia.

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