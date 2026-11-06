SBU zatrzymała osobę podejrzaną o zabójstwo byłego urzędnika Rady Miejskiej Dniepru, Jurija Fedka.

Poinformował o tym burmistrz Dniepru Borys Filatow, który był wieloletnim przyjacielem zmarłego.

Według Filatowa śledztwo trwało półtora roku. Funkcjonariusze organów ścigania sprawdzali różne wersje wydarzeń, w tym ewentualne konflikty rodzinne, długi oraz spory służbowe. Sam burmistrz również znalazł się wśród osób, których powiązania i motywy były dokładnie sprawdzane.

Fedko został wysadzony w powietrze wraz z żoną Anżelą przy wejściu do budynku półtora roku temu. Kobieta przeżyła, a mężczyzna odniósł śmiertelne obrażenia.

Filatow oświadczył, że śledztwo zgromadziło dowody wskazujące na udział rosyjskich służb specjalnych w zabójstwie. Podziękował pracownikom SBU za pracę nad sprawą i zaznaczył, że rozprawa sądowa w sprawie zatrzymanego miała odbyć się o godz. 15:00.

Źródło: Borys Filatow (Facebook)

Burmistrz Dniepru Borys Filatow oświadczył, że odpowiedzialności za rosyjski atak na dworzec nie można zrzucać na „Ukrzaliznycję”, lokalne władze ani instytucje państwowe. Skrytykował również urzędników za wykorzystywanie tragedii do celów wizerunkowych oraz wzajemne oskarżenia.

Burmistrz Dniepru Borys Filatow zgłosił w oświadczeniu majątkowym dom mieszkalny i działkę w obwodzie czerniowickim. Nieruchomość znajduje się we wsi Dolisnyj Szepit w rejonie wiznickim.

Dniepr pozostaje jednym z ukraińskich miast o najwyższych wydatkach na media komunalne, w szczególności na kanał telewizyjny „DniproTV”, który jest finansowany z budżetu miejskiego.

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